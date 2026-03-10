Быстров назвал причины потери очков лидеров РПЛ

В прошедшем туре «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:2), Краснодар — «Рубину» (1:2), а ЦСКА — «Динамо» (1:4). «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и «Локомотив» — с «Ахматом» (2:2).
«Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», — сказал Быстров Metaratings.ru.
После 20 матчей лидером РПЛ является «Краснодар», у которого 43 очка. Следом за ним располагается «Зенит» с 42 баллами. Тройку лучших замыкает «Локомотив» (41).