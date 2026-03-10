Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.54
X
4.24
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.49
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.57
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.90
П2
5.15
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Сассуоло
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

Быстров назвал причины потери очков лидеров РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров поделился мнением касательно потерь очков лидерами в 20-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В прошедшем туре «Зенит» уступил «Оренбургу» (1:2), Краснодар — «Рубину» (1:2), а ЦСКА — «Динамо» (1:4). «Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» (1:1) и «Локомотив» — с «Ахматом» (2:2).

«Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», — сказал Быстров Metaratings.ru.

После 20 матчей лидером РПЛ является «Краснодар», у которого 43 очка. Следом за ним располагается «Зенит» с 42 баллами. Тройку лучших замыкает «Локомотив» (41).