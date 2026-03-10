Быстров назвал причины потери очков лидеров РПЛ

«Причина потерь очков лидерами — возобновление сезона. Те, кто борются за выживание, лучше подготовились к матчам. Плюс проблемы с полями, с погодой. Это всё играет за команды, которые ниже классом. Если бы сейчас был июнь, ни одного поражения лидеров не случилось бы. Так было всегда», — сказал Быстров Metaratings.ru.