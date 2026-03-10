Ричмонд
Губерниев о «Спартаке»: должна быть команда, которая всех веселит

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского «Спартака» над тольяттинским «Акроном» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Встреча состоялась 9 марта в Москве и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

«Как “Спартак” назначает тренера, так и играет. Должна быть команда, которая всех веселит. Кого-то со знаком плюс, кого-то со знаком минус. Обидно, потому что “Спартак” — великий клуб и должен бороться за победу в чемпионате. Понимаю, что клуб обыграл “Акрон”, но я всё равно не верю в Карседо. Пусть меня разубедят, и я буду счастлив. Против “Зенита” у команды не будет ни единого шанса, тем более матч в Петербурге», — сказал Губерниев Metaratings.ru.

После 20 туров «Спартак» занимает шестое место в РПЛ с 35 очками. Следующий матч «красно-белые» проведут против «Зенита» в 21-м туре. Встреча состоится 14 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.