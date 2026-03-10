Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.00
П2
2.49
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.44
П2
1.68
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.89
П2
5.13
Футбол. Лига чемпионов
11.03
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.40
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2

«Тихий ужас»: бывший тренер «Динамо» раскритиковал ЦСКА

Бывший тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин подверг критике оборону ЦСКА после поражения от бело-голубых в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

Источник: Газета.Ру

«ЦСКА мне понравился, но их игра в обороне — это тихий ужас. Пропускают со стандартов, защитники сами себе привозят. “Локомотив” отскочил, честь им и хвала. Команда молодая, но похвала, что смогли отыграться. Интересный тур», — отметил Петрушка.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 1:4. В составе победившей команды отличились Николас Маричаль, который оформил дубль, Бителло и Иван Сергеев. Единственный гол ЦСКА оформил Мойзес.

С 16-й минуты армейский клуб играл в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил Лусиано Гонду, перешедший в команду в зимнее трансферное окно 2026 года из петербургского «Зенита».

Это поражение для армейцев стало крупнейшим с 2020 года, когда в домашнем матче ЦСКА проиграл петербургскому «Зениту» со счетом 0:4. Также ЦСКА проиграл третий матч подряд в РПЛ, до этого команда уступила «Краснодару» и «Ахмату».

ЦСКА
1:4
Первый тайм: 0:2
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
8.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Голы
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Динамо
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
Составы команд
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
ЦСКА
Динамо
Желтые карточки
0
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
13
24
Удары в створ
3
7
Угловые
8
9
Фолы
8
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти