Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.00
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аталанта
0
:
Бавария
3
Все коэффициенты
П1
94.00
X
19.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Атлетико
4
:
Тоттенхэм Хотспур
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
19.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
11.03
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.30
П2
1.54
Футбол. Лига чемпионов
11.03
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2

Дзюба заступился за «Спартак» после критики Аршавина

Лучший бомбардир в истории российского футбола отреагировал на слова Аршавина о том, что «Спартак» сейчас не является топ-клубом. «Аршавин вообще постеснялся бы. В его время “Спартак” их вообще не чувствовал», — сказал Дзюба.

Источник: РБК Спорт

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не согласен с утверждением бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, что «Спартак» сейчас не является топ-клубом для отечественного футбола. Об этом он заявил «Чемпионату».

Аршавин, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, в феврале говорил, что не считает «Спартак» топ-клубом и «чемпионский футбол за 20 лет он показал один раз».

«Как можно назвать “Спартак” не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время “Спартак” их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда “Газпром” пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно», — сказал Дзюба.

В составе «Спартака» Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, играл в 2006—2015 годах. С командой он трижды стал серебряным призером чемпионата России (2006, 2007, 2012).

Футбол. Премьер-лига
14.03
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.84
П2
4.90