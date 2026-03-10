Дзюба заступился за «Спартак» после критики Аршавина

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не согласен с утверждением бывшего футболиста петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, что «Спартак» сейчас не является топ-клубом для отечественного футбола. Об этом он заявил «Чемпионату».
Аршавин, который сейчас занимает пост заместителя председателя правления «Зенита» по спортивному развитию, в феврале говорил, что не считает «Спартак» топ-клубом и «чемпионский футбол за 20 лет он показал один раз».
«Как можно назвать “Спартак” не топ-клубом? Андрей Аршавин вообще постеснялся бы. В его время “Спартак” их вообще не чувствовал. Потом они немножко, когда “Газпром” пришел, начали сопротивляться. Выражение некорректно», — сказал Дзюба.
В составе «Спартака» Дзюба, лучший бомбардир в истории российского футбола, играл в 2006—2015 годах. С командой он трижды стал серебряным призером чемпионата России (2006, 2007, 2012).