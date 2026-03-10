Владелец «Акрона» упрекнул Дзюбу за высказывания в СМИ

Он счел данный момент неподходящим для заявления игрока о готовности вернуться в «Спартак». Также, по мнению Морозова, сейчас не время «высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чем не основаны». «Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является», — добавил владелец «Акрона».