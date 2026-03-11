«Спартак» сыграет в Венгрии: «Важное событие на пути к возвращению российских футбольных клубов на мировые турниры»

«Предстоящая матчевая серия — важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», — написал в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.