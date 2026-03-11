Ричмонд
«Спартак» сыграет в Венгрии: «Важное событие на пути к возвращению российских футбольных клубов на мировые турниры»

Юношеский состав московского «Спартака» сыграет в клубном турнире в Венгрии, организованном при участии Минспорта России и Министерства иностранных дел Венгрии. Матчи состоятся 12—15 марта.

Источник: vk.com/fcsm_official

В рамках своей группы красно-белые встретятся с командами итальянской «Аталанты» и словенского «Марибора». Во второй группе за выход в финал поборются венгерский «Гонвед», французский «ПСЖ» и испанский «Эльче».

«Предстоящая матчевая серия — важное событие на пути к возвращению наших футбольных клубов на мировые турниры. Юноши становятся первопроходцами в футболе, как и ранее в других олимпийских видах спорта. Этим же ребятам уже через несколько лет предстоит побороться за призы в рамках взрослых турниров ФИФА и УЕФА», — написал в своем телеграм-канале министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Желаю “Спартаку” непременно выйти в финал, который состоится 15 марта на стадионе “Йожеф Божик”. Будем болеть за наших!» — добавил Дегтярев.

Расписание «Спартака» в группе выглядит следующим образом:

1) 13 марта, 12:00 — «Спартак» — «Аталанта»;

2) 14 марта, 12:00 — «Спартак» — «Марибор».