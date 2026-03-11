Генич раскритиковал «Динамо» за издевательство над Марией Орзул: «Это было 8 марта. Совсем некрасивый пост. Ужас»

Ранее сообщалось, что в «Динамо» высмеяли работу Орзул после матча динамовцев с ЦСКА, выложив специальное видео в соцсетях.
«Динамо», это очень плохо Не в вашем стиле. Разочаровали. К тому же это было 8 марта… совсем некрасивый пост. Ужас", — написал Генич в своем телеграм-канале.
Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что «Матч ТВ» решил отстранить свою сотрудницу от прямых эфиров и студий за то, что она перебивала игроков и экспертов, а также за ошибки. Отмечалось, что «последней каплей для руководства канала стала работа Орзул в прямом эфире после матча “Динамо” с ЦСКА, где Мария встревала со странными вопросами про Гусева и Карпина, перебивала Расулова и пожелала ему “беречь свою пятую точку”.
После этого в пресс-службе «Матч ТВ» заявили: «По результатам эфира с Марией действительно была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала. В то же время информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности».
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти