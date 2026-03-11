Генич раскритиковал «Динамо» за издевательство над Марией Орзул: «Это было 8 марта. Совсем некрасивый пост. Ужас»

Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что «Матч ТВ» решил отстранить свою сотрудницу от прямых эфиров и студий за то, что она перебивала игроков и экспертов, а также за ошибки. Отмечалось, что «последней каплей для руководства канала стала работа Орзул в прямом эфире после матча “Динамо” с ЦСКА, где Мария встревала со странными вопросами про Гусева и Карпина, перебивала Расулова и пожелала ему “беречь свою пятую точку”.