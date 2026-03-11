Мария Орзул, с которой провели разъяснительную беседу после ЦСКА — «Динамо»: «А чем вас так разозлил мой вопрос?»

Напомним, что «Динамо» выиграло у ЦСКА в гостях с разгромным счетом 4:1. Орзул в эфире «Матч ТВ» спросила у вратаря Курбана Расулова: «Скажи, чувствуешь при Гусеве себя более расслабленно? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут как будто бы поели». Кроме того, после того как Николай Писарев спросил у Расулова, когда «Динамо» пойдет за титулом, Орзул вмешалась в разговор и сказала: «Ну, не в этом сезоне». Прощаясь с Расуловым в конце интервью, Мария обратилась к вратарю фразой «берегите пятую точку».