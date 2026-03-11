Мария Орзул, с которой провели разъяснительную беседу после ЦСКА — «Динамо»: «А чем вас так разозлил мой вопрос?»

Напомним, вчера, 10 марта, появилась информация, что «Матч ТВ» уберет Орзул из трансляций матчей. Отмечалось, что канал решил отстранить свою сотрудницу от прямых эфиров и студий за то, что она перебивала игроков и экспертов, а также за ошибки. Сообщалось, что последней каплей для руководства канала стала работа Орзул в прямом эфире после матча «Динамо» с ЦСКА, где Мария «встревала со странными вопросами про Гусева и Карпина, перебивала Расулова и пожелала ему “беречь свою пятую точку”.
Пресс-служба «Матч ТВ» позже выступила с комментарием, в котором говорится: «По результатам эфира с Марией действительно была проведена беседа о корректности высказываний в прямом эфире и этике работы в рамках федерального канала. В то же время информация об отстранении на сегодняшний день не соответствует действительности».
Сама Орзул отметилась комментарием под постом в официальном телеграм-канале «Динамо», где достаточно жестко высмеяли ее работу.
«Дорогое “Динамо”. А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили, после ухода ВГ, что атмосфера сильно поменялась. Я болею за “Динамо” и болею за все, что происходит внутри команды. На ЦСКА — “Динамо”, на студии, было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», — написала Орзул.
При этом, когда один из болельщиков «Динамо» в комментариях написал, что «любой здравомыслящий человек скажет, что флэш после дерби был провальным», Орзул ответила: «Соглашусь. В следующий раз сделаем лучше и проведем работу над ошибками».
Напомним, что «Динамо» выиграло у ЦСКА в гостях с разгромным счетом 4:1. Орзул в эфире «Матч ТВ» спросила у вратаря Курбана Расулова: «Скажи, чувствуешь при Гусеве себя более расслабленно? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут как будто бы поели». Кроме того, после того как Николай Писарев спросил у Расулова, когда «Динамо» пойдет за титулом, Орзул вмешалась в разговор и сказала: «Ну, не в этом сезоне». Прощаясь с Расуловым в конце интервью, Мария обратилась к вратарю фразой «берегите пятую точку».
Фабио Челестини
Ролан Гусев
Роберту Барбоза Мойзес
(Жоао Виктор)
58′
Николас Маричаль
(Бителло)
13′
Николас Маричаль
45+4′
Бителло
(Константин Тюкавин)
66′
Иван Сергеев
(Хуан Хосе Касерес)
84′
35
Игорь Акинфеев
27
Роберту Барбоза Мойзес
9
Лусиано Гонду
17′
4
Жоао Виктор
2
Матеус Рейс
31
Матвей Кисляк
22
Милан Гайич
62′
7
Матеус Алвес
3
Данил Круговой
85′
37
Энрике Кармо
17
Кирилл Глебов
76′
18
Данила Козлов
10
Иван Обляков
75′
97
Максим Воронов
6
Дмитрий Баринов
62′
11
Тамерлан Мусаев
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
10
Бителло
2
Николас Маричаль
30′
55
Максим Осипенко
74
Даниил Фомин
7
Дмитрий Скопинцев
46′
56
Леон Зайдензаль
74′
33
Иван Сергеев
11
Артур Гомес
59′
60
Тимофей Маринкин
70
Константин Тюкавин
73′
50
Александр Кутицкий
44
Антонио Диас Рубенс
52′
59′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти