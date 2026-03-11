Титов честно высказался о защитниках «Спартака»: «Полная беда. Буду говорить, как есть. Пусть на меня не обижаются»

«Как специалист, который играл в футбол, я понимаю, что это просто катастрофа. Пропускать за три матча 10 мячей — это в среднем 3,3 гола за игру, конечно, это ужасная история. И здесь у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам. Я начал обращать на это внимание — там полная беда. Буду говорить, как есть, пусть они на меня не обижаются.



Я не знаю, что будет дальше. Впереди матч в Питере [против “Зенита”]. Помню один из последних матчей там, когда сыграли 0:0 и должны были выигрывать. Тогда была команда — именно футболисты вышли и выдали суперматч, а “Зенит” чудом отскочил. Сейчас у меня нет таких надежд, что все будет хорошо. “Спартак” много пропускает. И мы говорим про “Акрон” — при всем уважении к их игрокам, там нет футболистов, которых покупают по 30−40 миллионов, как “Зенит”. Вот здесь у меня есть опасения, что все может закончиться не так, как хотелось бы.



Дальше ответный матч с “Динамо” на Кубок, потом “Оренбург” на выезде и “Локомотив” в Москве. Выезд в Оренбург не всем дается легко. Вопросов очень много», — сказал Титов, слова которого приводит Metaratings.ru.