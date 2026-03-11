Ричмонд
Титов честно высказался о защитниках «Спартака»: «Полная беда. Буду говорить, как есть. Пусть на меня не обижаются»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов честно высказался о центральных защитниках своей бывшей команды, которая в первых трех матчах после возобновления сезона пропустила аж 10 мячей.

Источник: РИА "Новости"

2 — от «Сочи», 5 — от «Динамо», 3 — от «Акрона».

«Как специалист, который играл в футбол, я понимаю, что это просто катастрофа. Пропускать за три матча 10 мячей — это в среднем 3,3 гола за игру, конечно, это ужасная история. И здесь у меня вопросы сразу к двум центральным защитникам. Я начал обращать на это внимание — там полная беда. Буду говорить, как есть, пусть они на меня не обижаются.

Я не знаю, что будет дальше. Впереди матч в Питере [против “Зенита”]. Помню один из последних матчей там, когда сыграли 0:0 и должны были выигрывать. Тогда была команда — именно футболисты вышли и выдали суперматч, а “Зенит” чудом отскочил. Сейчас у меня нет таких надежд, что все будет хорошо. “Спартак” много пропускает. И мы говорим про “Акрон” — при всем уважении к их игрокам, там нет футболистов, которых покупают по 30−40 миллионов, как “Зенит”. Вот здесь у меня есть опасения, что все может закончиться не так, как хотелось бы.

Дальше ответный матч с “Динамо” на Кубок, потом “Оренбург” на выезде и “Локомотив” в Москве. Выезд в Оренбург не всем дается легко. Вопросов очень много», — сказал Титов, слова которого приводит Metaratings.ru.

Напомним, что «Спартак» после 20 туров РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. Ранее сообщалось, что Титов посоветовал дать паузу вратарю «Спартака» Александра Максименко.

Спартак
4:3
Первый тайм: 3:1
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 20
9.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Заур Тедеев
Голы
Спартак
Пабло Солари
(Наиль Умяров)
23′
Кристофер Ву
(Эсекиэль Барко)
41′
Кристофер Мартинс
45′
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
88′
Акрон
Максим Болдырев
(Йонуц Неделчару)
18′
Жилсон Тавареш Беншимол
57′
Максим Болдырев
(Роберто Фернандес)
62′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
90+5′
97
Даниил Денисов
82′
87′
17
Владислав Саусь
7
Пабло Солари
87′
24
Никита Массалыга
9
Манфред Угальде
80′
47
Роман Зобнин
35
Кристофер Мартинс
63′
10
Маркиньос
83
Жедсон Фернандеш
80′
11
Ливай Гарсия
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
35
Ифет Джаковац
80
Хетаг Хосонов
66′
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
2
Йомар Роча
7′
84′
8
Константин Марадишвили
11
Жилсон Тавареш Беншимол
76′
7
Эдгар Севикян
91
Максим Болдырев
72′
71
Дмитрий Пестряков
Статистика
Спартак
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
10
5
Угловые
9
1
Фолы
13
16
Офсайды
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти