Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Байер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.50
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.76
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.81
П2
2.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.68
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
1
:
Бавария
6
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
5
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2

Дзюба поддержал Тикнизяна после критики Галактионова: «Терпилой нельзя быть»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба прокомментировал высказывания бывшего защитника «Локомотива» и нынешнего игрока «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна в адрес главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

Источник: РИА "Новости"

Тикнизян заявлял, что Галактионов избегал разговора с ним и назвал его неблагодарным.

Дзюба также выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год.

— Что думаешь об интервью Тикнизяна?

— Отрывками смотрел интервью. Хватит терпеть — терпилой нельзя быть. Наир давно кричал, что все это скажет. Знаю, что над ним многие наши общие знакомые подшучивали. Я всегда ему говорил, что надо вещи называть своими именами.

Еще со времен «Спартака» говорил, когда многие уходят и заявляют: да я сейчас такое интервью дам, да я все скажу. И ни разу никто ничего не сказал. Вы бы слышали, как они на кухне разговаривают все. А потом ты слушаешь людей, что они говорят на публике: все такие хорошие, такие замечательные. От этого прям тошнит.

Себя не оправдываю, тоже могу что-нибудь ляпнуть, иногда думаю, зачем это сказал. Но по мне лучше сказать так, как думаю, чем сидеть подлизываться к кому-то, обманывать кого-то, говорить, чтобы быть правильным и хорошим. По мне, самое ужасное — быть ненастоящим. Сейчас очень много таких — как надо сказать «для болельщиков». То есть прямо фу! — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».