Актер Лагашкин: «Знаю маленький секрет — Дзюба хочет сыграть в рыцарском фильме»

«Какая роль в кино идеально подходит Артему Дзюбе? Думаю, если он пойдет по этой дорожке, пока не наиграется в роли себя самого, к другим ролям не придет. Но все равно каждый должен заниматься своим делом на профессиональном уровне.



Пока Дзюба в такой шутливой форме играет в разных картинах самого себя. Честно говоря, знаю маленький секрет, что Дзюба хочет сыграть в рыцарском фильме. Но все равно это будет рыцарь Артем Дзюба в латах. Его, видимо, в историческое кино тянет, но он будет самим собой», — сказал Лагашкин в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.