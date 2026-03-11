«Мы не за отстранение других федераций, а за безоговорочное возвращение России». Интервью Митрофанова

Обсудили с Мажичем ошибки и резонансные эпизоды, он контролирует ситуацию
— Максим Львович, одна из главных тем после рестарта — судейство. Как вы его оцениваете?
— Во всех лигах после возобновления чемпионата происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды — они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.
Случались и моменты, когда арбитр принимал верное решение, а помощник допускал методическую ошибку — убеждал судью в обратном. Ведем работу. Понимаю, что в концовке сезона этот вопрос будет еще напряженнее.
— Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?
— Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее.
Надеемся, что МОК, ФИФА и УЕФА сделают правильные выводы
— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?
— С Александром Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.
Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда — это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что оно учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля (центральная часть всегда выше периферийной для более эффективного дренажа. — Прим. «СЭ»). Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.
Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Павел Каманцев и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.
У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Александром Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам.
— Если отойти от судейства, то еще одна важная и глобальная тема — конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?
— Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.
— То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?
— Мы считаем наше отстранение незаконным — нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Все это нарушено.
Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно — без каких-либо условий.
Артем Бухаев