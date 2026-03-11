«Мы не за отстранение других федераций, а за безоговорочное возвращение России». Интервью Митрофанова

Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда — это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию. При этом необходимо отметить, что оно учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля (центральная часть всегда выше периферийной для более эффективного дренажа. — Прим. «СЭ»). Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.