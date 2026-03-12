ЦСКА — главное разочарование рестарта РПЛ. Челестини пошел по пути Абаскаля?

Кризисный «Спартак» почти догнал армейцев
ЦСКА — пока главное разочарование рестарта РПЛ. Если в Кубке есть победа над «Краснодаром», то в чемпионате России два поражения в двух матчах. Они тем болезненнее, что зимой казалось — команда реально включилась в борьбу за золото, усилив состав. Армейцы прикупили Баринова, Гонду, Козлова, Рейса и Воронова, потеряв на обмене только Дивеева.
Кстати, интереснее всего, что самой дорогой покупкой в итоге стал Воронов из «Урала» (3 миллиона евро по Transfermarkt.de), но это — детали.
В самом первом матче армейцы попали под каток «Ахмата» в Грозном. Причем состав у красно-синих получился близким к оптимальному (исключение — Мойзес, замененный Даниловым, и Обляков, которого заместил Козлов), но пропустили уже на четвертой минуте от Самородова.
Не сказать, что ЦСКА отдал матч совершенно безропотно, но хорошие подходы голами не разукрасили, а Рейс влепил в перекладину после розыгрыша углового. Самое интересное, что спасать игру вышел Мусаев, которого многие болельщики ЦСКА после трансфера Гонду окончательно списали в утиль. Но и Тамерлан до гола не добрался.
Матч с «Динамо» вообще получился катастрофическим. Сначала Маричаль забил с углового, а затем Лусиано удалился после грубого фола на Осипенко. ЦСКА оказался в ситуации, когда нужно было не просто отыгрываться, но и делать это в численном меньшинстве. Предсказуемо ничего не вышло: бело-голубые уничтожили, казалось бы, затрепыхавшуюся, как паутина на ветру, надежду — 1:4.Разгром от «Динамо» приговорил команду Челестини к обструкции за проваленный старт. Вместо ожидаемых шести очков красно-синие получили ноль и не только провалили задачу сразу же взлететь в первую тройку, но и подпустили на расстояние одного очка, казалось бы, безнадежный в этом сезоне «Спартак».
Баринов пока чужой в ЦСКА
Что случилось?
Здесь важно сказать про новичков. Баринов, который призвался на службу для баланса в опорной зоне, пока выглядит совершенно чужим в построениях Челестини. Бывший капитан «Локомотива» не чувствует командный ритм — его замена в игре с «Динамо» на 62-й минуте это подчеркивает. Да, главный тренер ЦСКА искал варианты, чтобы выпустить нападающего Мусаева, но вы представляете, чтобы в такой ситуации Галактионов в «Локо» убрал именно Дмитрия? Конечно же, нет. А вот в ЦСКА нынешний Баринов — первый кандидат на выход.
Рейс. Здесь не так однозначно. Матеус провел классный матч против «Ахмата» на позиции левого защитника, где появился из-за отсутствия Мойзеса. Но в игре с «Динамо» вышел левым центральным защитником и выглядел в обороне слабо. Сначала привез штрафной, с которого прилетел второй гол Маричаля, а затем обрезался перед третьим мячом Бителло. Причем бразилец не просто отдал неточный пас, но еще и упустил автора гола за спину, оставшись в странной позиции. Тут сразу вспоминается перформанс Матеуса в январской игре с «Атлетиком» из Бильбао, где его катастрофический обрез на гол соперника чуть не стоил «Спортингу» победы. К слову, после этого лиссабонцы приняли решение от Рейса избавиться.
Лусиано Гонду, пожалуй, пока тоже разочарование. Правда, в этом случае нет сомнений в его синергии с командой. Гонду в построениях Челестини выглядит очень органично, но голов аргентинца мы пока так и не увидели, а удаление в воскресном дерби вообще приговорило армейцев. Нынешнее «Динамо» в меньшинстве обыграть невозможно. Это и в равных-то составах не каждому дано, а тут Лусиано и вовсе сорвал всю интригу.
Фестивальной команде не хватает прагматизма и конкретики
Фабио Челестини пока, похоже, не понимает, что происходит с его командой. В послематчевых интервью он признает, что команда выглядит слабее прогнозируемых параметров, но не указывает причины такого состояния. При этом очень странным кажется его ответ на вопрос про ошибки в обороне.
«Нас очень тяжело обыграть. Но если мы опускаем наш тактический уровень, ментальный и технический, нам сразу тяжело. Я знаю свою команду. Когда мы на уровне, мы очень хороши, но нам не хватает поддержания этого уровня».
Никакой конкретики от Фабио нет. Понятно, что главный тренер не обязан отвечать какими-то грандиозными деталями, но хотелось бы понять, что не так. Пока ясно одно: ЦСКА играет на недостаточном тактическом, ментальном и техническом уровне. Только и всего.
Мне кажется, дело здесь в другом. Челестини пока не удается интегрировать в состав новичков: это в первую очередь касается Рейса и Баринова. А это как раз два важнейших футболиста в оборонительной структуре. Бразилец полностью провалился в игре с «Динамо», а Баринов в обоих матчах РПЛ выглядел слабо.
Плюс нельзя забывать, что футбол ЦСКА при Челестини — максимально романтичный. Молодые россияне в осенней части влюбили в себя российскую футбольную общественность, но без опыта трофеи не выигрываются. Это никакой не секрет. Де-факто у армейцев прямо сейчас — три поражения в четырех последних матчах РПЛ. И это большая проблема, поскольку весенняя часть российского чемпионата классически требует максимального прагматизма и конкретики, которых у фестивального ЦСКА пока нет.
И в этом смысле команда Челестини очень похожа на «Спартак» Абаскаля. Помните? В 2022-м испанец, как и швейцарец, приехавший в Россию из «Базеля», набрал на осеннем отрезке 36 очков и уходил на перерыв претендентом на чемпионство. Там тоже была россыпь российской молодежи, красивый футбол и амбиции. Но весна сломала Абаскаля и пустила его спортивный проект с высоченного обрыва.
Кажется, Челестини упускает шанс побороться за чемпионство и уже точно стал худшим тренером ЦСКА на старте года с 2001-го, когда армейцами руководил Павел Садырин. Правда, красно-синие тогда проиграли четыре встречи подряд.
Так кто же такой Челестини? Новый Абаскаль или новый Газзаев? Узнаем уже этой весной.
Максим Никитин