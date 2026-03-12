ЦСКА — главное разочарование рестарта РПЛ. Челестини пошел по пути Абаскаля?

Рейс. Здесь не так однозначно. Матеус провел классный матч против «Ахмата» на позиции левого защитника, где появился из-за отсутствия Мойзеса. Но в игре с «Динамо» вышел левым центральным защитником и выглядел в обороне слабо. Сначала привез штрафной, с которого прилетел второй гол Маричаля, а затем обрезался перед третьим мячом Бителло. Причем бразилец не просто отдал неточный пас, но еще и упустил автора гола за спину, оставшись в странной позиции. Тут сразу вспоминается перформанс Матеуса в январской игре с «Атлетиком» из Бильбао, где его катастрофический обрез на гол соперника чуть не стоил «Спортингу» победы. К слову, после этого лиссабонцы приняли решение от Рейса избавиться.