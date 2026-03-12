«Россия — моя страна». Дзюба — об отношении к нему в регионах

«Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился. В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна», — сказал Дзюба.
В сентябре 2024 года Дзюба стал игроком «Акрона». В этом сезоне 37-летний Дзюба провел за тольяттинский клуб 18 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.
Ранее Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», тульский «Арсенал» и московский «Локомотив». Также на его счету 56 матчей за сборную России, в которых он забил 31 мяч. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
«Акрон» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 15 марта, тольяттинцы дома сыграют против «Ахмата». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.