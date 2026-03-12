«Россия — моя страна». Дзюба — об отношении к нему в регионах

«Я был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Не было ситуаций, чтобы я с кем-то на улице закусился. В Питере классно было, в Томске вообще меня обожали. В Ростове обожали, в Туле обожали, в Тольятти — тоже. Россия — моя страна», — сказал Дзюба.