Романцев — об Аршавине: «Каюсь, что 24 года назад не распознал в нем будущую звезду»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» объяснил, почему не вызвал Андрея Аршавина в национальную команду на чемпионат мира в 2002 году.

Источник: Евгений Мессман/ТАСС

— Андрей Аршавин стал лучшим российским футболистом XXI века по опросу «СЭ». Олег Иванович, согласны ли вы с таким выбором? И почему все-таки не взяли Андрея на чемпионат мира в Японию в 2002-м?

— К подобным опросам всегда относился с определенным недоверием. Конечно, было любопытно узнать мнение его участников. Особенно тех, с кем знаком. Но при этом подметил одну деталь — в этой процедуре многое зависит от личных симпатий. Сужу по себе, поскольку для тренера Романцева на первом месте всегда были и остаются только мои игроки.

Допускаю, что это не совсем правильно. И простят меня коллеги с журналистами, но надеюсь, что мое чистосердечное признание хоть немного, но оправдывает подобную слабость. А уж болельщики точно поймут…

Так вот Аршавин, бесспорно, большой игрок. Как и Акинфеев, Жирков, Кержаков, к которым, поверьте, отношусь с большой симпатией. Но, определяя лучшего, я прежде всего исхожу из заслуг того, кому следует отдать предпочтение. К примеру, Сергея Семака и Мурада Мусаева я называл сильнейшими тренерами тех сезонов, в которых они выиграли свое первое золото. Именно поэтому лучшим игроком XXI века я считаю Дмитрия Аленичева — единственного россиянина, выигравшего Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

Теперь о том, почему Аршавин не поехал на чемпионат мира в Японию. Каюсь, не рассмотрел тогда в еще совсем молодом пареньке будущую звезду, которую признали лучшим футболистом века. И теперь признаю свою ошибку. Думаю, Андрею Сергеевичу это будет приятно. Хотя та неудача сборной России нисколько не связана с его отсутствием, — сказал Романцев «СЭ».