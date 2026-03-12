Ричмонд
Тренер «Спартака» Карседо оценил уровень РПЛ: «Чемпионат требователен физически»

Главный тренер московского «Спартака», испанец Хуан Карлос Карседо поделился мнением об уровне российской Премьер-Лиги.

Источник: Sport24

В январе Карседо возглавил «Спартак», перейдя из кипрского «Пафоса».

— Как бы вы оценили уровень чемпионата России по первым матчам? Какие различия по сравнению с чемпионатом Кипра?

— Очень хороший уровень, конкурентный чемпионат. Первая восьмерка очень сильна, команды в нижней части таблицы тоже очень неуступчивы, с ними сложно играть всегда. Мы видим, что в последнем туре ни одна из пяти первых команд не смогла одержать победу. Это говорит о хорошем уровне чемпионата. Он требователен физически, в игре на стандартах. Это все детали, над которыми мы должны работать и учитывать их как можно быстрее, — заявил Карседо в интервью «Матч ТВ».

В субботу, 14 марта, «Спартак» проведет выездной матч против петербургского «Зенита» в 21-м туре РПЛ. Начало игры — в 16:00 (мск).