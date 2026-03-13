Проснется ли Дуран к «Спартаку»? Черная полоса ЦСКА продолжится? Главные вопросы перед 21-м туром РПЛ

«Краснодару» нужно как можно скорее возвращать уверенность в собственных силах, и сейчас для этого самый подходящий момент. «Сочи» продолжает уверенно двигаться к ФНЛ, шесть поражений в последних семи турах чемпионата. Но после рестарта он показал характер в перенесенной игре со «Спартаком», потому приезжать играть на «Фишт» вполноги в любом случае нельзя. «Зенит» всего в одном очке, положение в Кубке на волоске, и сейчас футболистам «быков» надо достать из себя максимум, даже если игра не идет, как в лучшие времена.