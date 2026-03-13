Проснется ли Дуран к «Спартаку»? Черная полоса ЦСКА продолжится? Главные вопросы перед 21-м туром РПЛ

«Зенит» — «Спартак». Проблемы с обороной
Пожалуй, не стоит лишний раз говорить об историческом и медийном весе этого противостояния. Матчи «Зенита» со «Спартаком» всегда дарят особую атмосферу, но сейчас интереснее сосредоточиться на конкретике — а именно на состоянии обеих команд.
Качество игры питерцев пока далеко от собственных стандартов. И этому есть простое объяснение — должны притереться к партнерам новички. Зимой «Зенит» внес несколько заметных изменений в состав — в наборе защитников появился Игорь Дивеев, в атаке вместо уехавшего Лусиано подписан Дуран, а Жерсона заменил Джон Джон. Футболистам и в первой половине сезона недоставало взаимопонимания, и сейчас нужно еще время. Особенно для Дурана, которого подписали не так давно.
«Зениту» нужно исправляться после поражения от «Оренбурга». И дело не только в репутации — «Краснодар» в предыдущем туре тоже проиграл, но сзади уже подпирает «Локомотив». Дистанция между соседями сверху и снизу — всего одно очко. И это поднимает для питерцев статус каждого без исключения матча. Что уж говорить о «Спартаке»? Потому ждем от сине-бело-голубых как минимум интенсивности. На этом отрезке сезона она может сыграть решающее значение. Пока же связкам явно не хватает химии.
О важности интенсивности в преддверии матча говорит и Хуан Карседо. Он считает, что только так можно доставить проблемы обороне «Зенита». И это похоже на правду — порой питерским центрбекам не хватает расторопности и дистанционной скорости. Тут очень кстати может оказаться спартаковский атакующий трезубец. Солари, Барко и Угальде как следует повеселились в матче прошлого тура с «Акроном». Тут у них, как и у Жедсона, будет простор для маневра.
Но главное даже не голевые подвиги, а то, как будет работать прессинг. После рестарта сезона «Спартак» пропустил 10 голов в трех встречах, и это в том числе следствие недостаточной отработки в средней трети поля. Посмотрим, как Карседо будет исправлять ситуацию, пока же это проблема, которую невозможно игнорировать.
«Балтика» — ЦСКА. Время исправляться
Болельщики ЦСКА в данный момент наверняка испытывают смешанные чувства. С одной стороны, команда начала вторую часть сезона с двух поражений подряд в чемпионате. Причем винить в них может только сама себя. С «Ахматом» армейцам не хватило конкретики в штрафной, с «Динамо» вообще случился конфуз с удалением на 17-й минуте. Но при этом ЦСКА здорово играет — активно бежит вперед, комбинирует, задействует интересные тактические ходы.
Матч с «Краснодаром» в Кубке лучше всего отразил настрой армейцев на вторую часть сезона. Сейчас многое будет зависеть от молодых талантов — пока не блистает Обляков, разгулялся Кисляк, явно прибавляющий в действиях у чужих ворот. Очень впечатляет динамика Глебова, который в каждом матче устраивает ураган на фланге. Остается проверить на дистанции новичков Рейса, встроить в центр поля Баринова и создать условия для Лусиано. ЦСКА явно поднял планку своего потенциала этой зимой, пора его реализовывать. Потеря очков в третьем матче РПЛ подряд — это уже будет слишком.
«Балтике» же на рестарте не повезло с календарем. Встречи с «Зенитом» в чемпионате и Кубке завершились поражениями 0:1, на выезде с «Ростовом» не удалось удержать результат из-за гола Роналдо в добавленное время. Сейчас вот еще одно тяжелейшее испытание. Команда Талалаева не растеряла свои лучшие качества — она так же нагла и самоотверженна. Полузащитник Максим Петров прямо говорит, что «Балтика» намерена взять реванш у ЦСКА за матч первого круга, когда решающий гол тоже был пропущен в самой концовке. Ждем соответствующий настрой и сшибку двух бегущих команд.
«Ростов» — «Динамо». Новое поколение динамовцев
Для «Динамо» кубковая встреча со «Спартаком» стала частью фестиваля, который бело-голубые демонстрируют после зимней паузы. Команда Ролана Гусева заслужила множество комплиментов, в первую очередь за игру в атаке (13 голов в трех матчах). Но отдельно хочется отметить регулярное появление на поле все новых молодых талантов.
Уже давно сверкнул Гладышев, которому нужно возвращать кондиции и место в старте. На подходе уже новая плеяда: становится первым номером Расулов, постепенно к первой команде подводятся Окишор, Бабаев и Зайзендаль, до травмы получал шансы Александров. В матчах со «Спартаком» и ЦСКА здорово вышел 17-летний Тимофей Маринкин, техничный и умный центральный полузащитник. Пока делать выводы о таланте нового поколения рано, но можно отметить тенденцию: «Динамо» в последние годы при не самых скромных по российским меркам тратах на трансферном рынке постоянно вводит в состав молодых российских ребят.
Кто-то, возможно, не сможет реализовать потенциал, но при таком потоке у кого-то должно получиться. Потому за «Динамо» этой весной хочется отдельно поболеть, стратегия клуба вызывает уважение.
С «Ростовом» вряд ли будет просто, бело-голубым не стоит ждать того же подарка, как с ЦСКА от Лусиано, оставившего свою команду в меньшинстве в самом начале. Пока у «Динамо» все получается легко и весело. Но так будет не всегда — посмотрим, получится ли все так же фривольно в атаке дальше? Нужно показывать класс на дистанции.
«Сочи» — «Краснодар». Когда, если не сейчас?
Пока после рестарта игра «Краснодара» вызывает много вопросов. «Ростов» побежден со скрипом, в первом полуфинале Кубка с ЦСКА здорово выглядели лишь отрезками, в итоге заканчивали в меньшинстве и проиграли 1:3. Затем — невнятный выезд в Казань, где команда Франка Артиги играла с чемпионом на равных, в итоге победив.
«Краснодару» нужно как можно скорее возвращать уверенность в собственных силах, и сейчас для этого самый подходящий момент. «Сочи» продолжает уверенно двигаться к ФНЛ, шесть поражений в последних семи турах чемпионата. Но после рестарта он показал характер в перенесенной игре со «Спартаком», потому приезжать играть на «Фишт» вполноги в любом случае нельзя. «Зенит» всего в одном очке, положение в Кубке на волоске, и сейчас футболистам «быков» надо достать из себя максимум, даже если игра не идет, как в лучшие времена.
«Рубин» — «Локомотив». Нужен «эффект Батракова»
Казанцы очень уверенно действуют в родных стенах. В матче с «Краснодаром» помогло в том числе поле не лучшего качества в это время года. Сейчас оно тоже должно сыграть за хозяев.
Красно-зеленые пока создают проблемы сами себе — с «Пари НН» отыграли тайм в меньшинстве (но в итоге победили), с «Ахматом» пришлось отыгрываться с 0:2 (итог — ничья). К обороне «Локо» много вопросов, и «Рубин», даже если не успеет восстановиться Даку, устроит ей серьезную проверку. Железнодорожники продолжают привыкать к жизни без Баринова, и Галактионов пробует разные варианты. Пока кажется, что теперь в центре все будет держаться на паре Пруцев — Карпукас. Ну и ждем возвращения праймового Батракова — пока у лучшего бомбардира сезона всего одно результативное действие после рестарта, ассист в Кубке с тульским «Арсеналом».
Марк Бессонов