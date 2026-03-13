«Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия»

Возобновление российского футбольного сезона вновь обострило дискуссию о работе арбитров. Их решения и трактовки всё чаще становятся предметом споров среди экспертов, клубов и болельщиков, а также поводом для разговоров о возможных изменениях в системе судейства. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах, с которыми сталкивается российский судейский корпус, и о шагах, которые могут быть предприняты для повышения качества их работы. Кроме того, функционер прокомментировал отсутствие реакции ФИФА на обострение конфликта на Ближнем Востоке.
— Одна из главных тем после рестарта чемпионата — судейство. Как вы его оцениваете?
— Во всех лигах происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды — они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.
Случались и моменты, когда арбитр принимал верное решение, а помощник допускал методическую ошибку — убеждал судью в обратном. Ведем работу. Понимаю, что в концовке сезона этот вопрос будет еще напряженнее.
— Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?
— Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее.
— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?
— С Александром Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.
Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда — это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию.
При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля (Центральная часть всегда выше периферийной для более эффективного дренажа. — Ред.). Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.
Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Павел Каманцев (Председатель судейского комитета РФС. — Ред.) и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.
У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Александром Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам.
— Еще одна важная и глобальная тема — конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?
— Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.
— То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?
— Мы считаем наше отстранение незаконным — нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Всё это нарушено.
Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно — без каких-либо условий.
— На прошлой неделе начался новый сезон Молодежной футбольной лиги. Ранее вы говорили, что он частично финансируется в том числе за счет средств фонда ФИФА Legacy.
— Да, это так. В прошлом году на конференции РФС коллеги из ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе. Наши методические наработки находятся в открытом доступе. Поэтому коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах. Вы знаете, что есть похожие проекты из Казахстана, которые вдохновлены Юношеской футбольной лигой. Наш проект не является каким-то секретным продуктом, а, наоборот, мы рады и открыты к сотрудничеству.
Автор: Артем Бухаев