«Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия»

Возобновление российского футбольного сезона вновь обострило дискуссию о работе арбитров. Их решения и трактовки всё чаще становятся предметом споров среди экспертов, клубов и болельщиков, а также поводом для разговоров о возможных изменениях в системе судейства. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах, с которыми сталкивается российский судейский корпус, и о шагах, которые могут быть предприняты для повышения качества их работы. Кроме того, функционер прокомментировал отсутствие реакции ФИФА на обострение конфликта на Ближнем Востоке.