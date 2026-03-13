Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

«Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов — об офсайдных линиях, Мажиче и отношении ФИФА к конфликту на Ближнем Востоке.

Источник: РИА "Новости"

Возобновление российского футбольного сезона вновь обострило дискуссию о работе арбитров. Их решения и трактовки всё чаще становятся предметом споров среди экспертов, клубов и болельщиков, а также поводом для разговоров о возможных изменениях в системе судейства. В интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о проблемах, с которыми сталкивается российский судейский корпус, и о шагах, которые могут быть предприняты для повышения качества их работы. Кроме того, функционер прокомментировал отсутствие реакции ФИФА на обострение конфликта на Ближнем Востоке.

— Одна из главных тем после рестарта чемпионата — судейство. Как вы его оцениваете?

— Во всех лигах происходят спорные моменты. Да, были резонансные эпизоды — они получили и оценку со стороны руководителя нашего департамента судейства. Обратная коммуникация судьям дана. В зависимости от [дальнейших] решений или ошибок будет проводиться соответствующая работа.

Случались и моменты, когда арбитр принимал верное решение, а помощник допускал методическую ошибку — убеждал судью в обратном. Ведем работу. Понимаю, что в концовке сезона этот вопрос будет еще напряженнее.

— Вы обсуждали с руководителем департамента судейства и инспектирования Милорадом Мажичем работу арбитров?

— Разговор был, все вопросы мы разобрали. Важно, чтобы ошибок было как можно меньше. А решения, которые принимают судьи, понятно разъяснялись. Мажич понимает ситуацию и контролирует ее.

— Президент РПЛ Александр Алаев говорил о желании провести разговор с РФС на предмет улучшения работы офсайдных линий. Что вы об этом думаете?

— С Александром Алаевым мы не просто вместе работаем, но и регулярно общаемся на разные темы. У нас есть понимание того, что происходит.

Что такое линии? Судьи их не от руки рисуют. А используют систему определения офсайда — это программа, получившая лицензию от ФИФА. Их не так много. Программное обеспечение учитывает каждую конкретную камеру, с которой фиксируется момент, знает расположение камеры, какое расстояние от каждой точки поля. ВАР определяет крайние точки с максимального удобного ракурса, доступного с определенных камер; изображение поля с них специальным образом откалибровано. А далее ПО рисует эту линию.

Источник: Кадр из трансляции

При этом необходимо отметить, что программа учитывает не только оптические искажения линз камер, но даже кривизну поля (Центральная часть всегда выше периферийной для более эффективного дренажа. — Ред.). Компании, поставляющие программу, могут называться по-разному, но по сути это одна технология, которую лицензирует ФИФА.

Система дополнительных видеокамер, которые используются в других чемпионатах, нужна, чтобы фиксировать удобное положение с наименьшей погрешностью. Это позволяет болельщикам наглядно понять, что произошло. Павел Каманцев (Председатель судейского комитета РФС. — Ред.) и говорил, что если бы у нас такая система была, то у болельщиков было бы больше возможностей доверять технике.

У нас с РПЛ идет конструктивный диалог. Мы понимаем, что нужно делать. Если потребуется понести финансовые затраты, вместе с лигой определим, как это будет происходить. Вместе с Александром Алаевым дали поручение коллегам об ускорении работы. Думаю, в первой половине марта все технические требования будут известны клубам.

— Еще одна важная и глобальная тема — конфликт на Ближнем Востоке, на который никак не отреагировала ФИФА. Вас это не удивляет?

— Лучше всего на этот вопрос ответил наш министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал заявление МОК, сказав, что лед тронулся и спорт является мостом в построении конструктивных отношений между странами. Надеемся, что МОК, ФИФА, УЕФА и национальные федерации обратят внимание на это заявление и сделают правильные выводы.

— То есть для России ситуация с отсутствием отстранения США может сыграть в плюс?

— Мы считаем наше отстранение незаконным — нарушены базовые принципы организаций ФИФА и УЕФА. Есть правила, согласно которым футбол находится вне политики, а государство не имеет права вмешиваться в дела футбольной организации. Всё это нарушено.

Через спорт выстраиваются отношения — это мягкая дипломатия. Мы не за то, чтобы наказывали какую бы то ни было федерацию, а за одинаковые принципы. Российские команды отстранены незаконно и должны быть возвращены безоговорочно — без каких-либо условий.

— На прошлой неделе начался новый сезон Молодежной футбольной лиги. Ранее вы говорили, что он частично финансируется в том числе за счет средств фонда ФИФА Legacy.

— Да, это так. В прошлом году на конференции РФС коллеги из ФИФА отмечали, что это лучшая практика среди всех существующих в мире систем подготовки резервов в футболе. Наши методические наработки находятся в открытом доступе. Поэтому коллеги из ФИФА и УЕФА их активно изучают и рекомендуют для внедрения в других странах. Вы знаете, что есть похожие проекты из Казахстана, которые вдохновлены Юношеской футбольной лигой. Наш проект не является каким-то секретным продуктом, а, наоборот, мы рады и открыты к сотрудничеству.

Автор: Артем Бухаев

