Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
2
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Мидтьюлланн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
АЕК Л
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Сигма
0
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Целе
0
:
АЕК
4
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
1
:
Порту
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
Шахтер
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Самсунспор
1
:
Райо Вальекано
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
2
:
Спарта П
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Страсбур
2
П1
X
П2

«Спартак» на сборах отработал караоке на пятерку. На оборону не хватило времени". Быстров — о матче в Питере

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» ответил на вопросы «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

После возобновления чемпионата «Зенит» продолжает бороться за золото. Несмотря на болезненное поражение в Оренбурге (1:2), команда все еще находится на втором месте и уступает «Краснодару» лишь одно очко. Положение «Спартака» хуже — красно-белые находятся на шестом месте в таблице и отстают от тройки на шесть очков. В субботу «Зенит» и «Спартак» встретятся в очном матче 21-го тура в Санкт-Петербурге.

Владимир Быстров, игравший за оба клуба, в интервью «СЭ» оценил готовность соперников.

У «Зенита» нет зрелищной игры, которая бывала раньше

— Как вам «Зенит» и «Спартак» после возобновления сезона?

— Явно проводят свои не лучшие периоды. У «Зенита» дела получше, он пока в борьбе за чемпионство. А у «Спартака» перспективы непонятные.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам… Я такого давно не помню.

— С чем вы это связываете?

— Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
-
Спартак
-

— Но «Зенит» приобрел этой зимой Джона Джона, Джона Дурана и Игоря Дивеева.

— Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов.

— Игорь Дивеев вписался в состав?

— Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»… Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду — ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте.

— Как вы отреагировали на слова Александра Соболева, который назвал себя плохим мальчиком?

— Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы. Пусть будет плохим, хорошим — всем абсолютно все равно. Люди включают телевизор и видят того Сашку, который, в принципе, еще и не играл по-настоящему в «Зените».

— У вас нет ощущения, что этот «Зенит» один из самых слабых за последние годы?

— По игре эта команда точно одна из самых незрелищных, скажем так. Слабой назвать нельзя, команда идет вверху.

«Спартак» с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда

— Увидели что-то новое в игре «Спартака» при Хуане Карседо?

— Трудно сказать. Не вижу особых перемен. Единственное, он пытается играть в более атакующий футбол.

— «Спартак» показал плохую игру с «Динамо», а с «Акроном» и «Сочи» вырвал победы на последних минутах. Команда настроения?

— Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча они пропустили уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.

— Как вы объясняете это?

— У меня нет на это ответа. Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее. Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку.

— У этого «Спартака» нет лидера?

— Зобнин выиграл одно чемпионство. Но сколько ему лет? У него не могут выиграть конкуренцию молодые игроки, которые должны впахивать на поле. Очень печально, когда Зобнин выигрывает конкуренцию в «Спартаке» в данном возрасте и не на своей позиции. Грустно, когда для усиления используется Заболотный.

— Нужен человек в раздевалке, который будет заряжать всю команду?

— Одного лидера не бывает, должен быть костяк. Мы видим, что у «Спартака» это иностранцы. И пока они хорошо могут выступить только в караоке, а по-футбольному им еще работать и работать.

— К слову, как вам эта история с исполнением песен на сборах?

— Классно! Это выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Но на отработку действий в обороне, видимо, не хватило времени. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле.

— Артем Дзюба говорил о желании вернуться в «Спартак». Сейчас он бы усилил команду?

— Не знаю, пойдет ли это на пользу. Как и с Заболотным — футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в «Спартаке», если команда борется за чемпионство. Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить. Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут.

— А вы?

— Нет, у меня лишнего веса много. Ребята вон играют постоянно, держат себя в форме. А нам бы рыбку половить да у телека полежать. Кому ж хочется бороться с лишним весом? Это тяжело.

— Если «Зенит» в этом сезоне упустит чемпионство, станет ли это трагедией для клуба в сотый сезон?

— Вообще не понимаю все эти празднования со столетием. Это все для галочки. Не выиграли и не выиграли — все клубы так живут. Но до этого они же были чемпионами шесть раз подряд.

— В очном матче «Зенит» — «Спартак» за кого будете болеть?

— Если друзья пойдут на футбол, то и я схожу посмотреть. Матч интересный. Мои предпочтения на стороне тех, у кого футбол будет красивее. Кто-то должен победить — игра важная для двух команд.

Артем Бухаев