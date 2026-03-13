«Спартак» на сборах отработал караоке на пятерку. На оборону не хватило времени". Быстров — о матче в Питере

После возобновления чемпионата «Зенит» продолжает бороться за золото. Несмотря на болезненное поражение в Оренбурге (1:2), команда все еще находится на втором месте и уступает «Краснодару» лишь одно очко. Положение «Спартака» хуже — красно-белые находятся на шестом месте в таблице и отстают от тройки на шесть очков. В субботу «Зенит» и «Спартак» встретятся в очном матче 21-го тура в Санкт-Петербурге.
Владимир Быстров, игравший за оба клуба, в интервью «СЭ» оценил готовность соперников.
У «Зенита» нет зрелищной игры, которая бывала раньше
— Как вам «Зенит» и «Спартак» после возобновления сезона?
— Явно проводят свои не лучшие периоды. У «Зенита» дела получше, он пока в борьбе за чемпионство. А у «Спартака» перспективы непонятные.
— Что происходит с «Зенитом»?
— Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у «Зенита» раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам… Я такого давно не помню.
— С чем вы это связываете?
— Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата.
— Но «Зенит» приобрел этой зимой Джона Джона, Джона Дурана и Игоря Дивеева.
— Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов.
— Игорь Дивеев вписался в состав?
— Учитывая, что пропустили два от «Оренбурга»… Думаю, в следующих играх все увидим. Но «Зенит» отдал Гонду — ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте.
— Как вы отреагировали на слова Александра Соболева, который назвал себя плохим мальчиком?
— Ради бога! Если это помогает ему как-то настроиться, пусть использует любые методы. Пусть будет плохим, хорошим — всем абсолютно все равно. Люди включают телевизор и видят того Сашку, который, в принципе, еще и не играл по-настоящему в «Зените».
— У вас нет ощущения, что этот «Зенит» один из самых слабых за последние годы?
— По игре эта команда точно одна из самых незрелищных, скажем так. Слабой назвать нельзя, команда идет вверху.
«Спартак» с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда
— Увидели что-то новое в игре «Спартака» при Хуане Карседо?
— Трудно сказать. Не вижу особых перемен. Единственное, он пытается играть в более атакующий футбол.
— «Спартак» показал плохую игру с «Динамо», а с «Акроном» и «Сочи» вырвал победы на последних минутах. Команда настроения?
— Есть ощущение, что у «Спартака» не все в порядке. За три матча они пропустили уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3.
— Как вы объясняете это?
— У меня нет на это ответа. Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но «Спартак» прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее. Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку.
— У этого «Спартака» нет лидера?
— Зобнин выиграл одно чемпионство. Но сколько ему лет? У него не могут выиграть конкуренцию молодые игроки, которые должны впахивать на поле. Очень печально, когда Зобнин выигрывает конкуренцию в «Спартаке» в данном возрасте и не на своей позиции. Грустно, когда для усиления используется Заболотный.
— Нужен человек в раздевалке, который будет заряжать всю команду?
— Одного лидера не бывает, должен быть костяк. Мы видим, что у «Спартака» это иностранцы. И пока они хорошо могут выступить только в караоке, а по-футбольному им еще работать и работать.
— К слову, как вам эта история с исполнением песен на сборах?
— Классно! Это выполнили на пять баллов, прыгнули выше конкурентов. Но на отработку действий в обороне, видимо, не хватило времени. Возможно, нужно поработать еще немного не в зале для караоке, а на футбольном поле.
— Артем Дзюба говорил о желании вернуться в «Спартак». Сейчас он бы усилил команду?
— Не знаю, пойдет ли это на пользу. Как и с Заболотным — футболисты, которые прошли свой пик формы, не должны играть в «Спартаке», если команда борется за чемпионство. Если живут только мечтами, то пожалуйста — можно еще пару футболистов воскресить. Думаю, и Титов неплохо бы смотрелся на 15 минут.
— А вы?
— Нет, у меня лишнего веса много. Ребята вон играют постоянно, держат себя в форме. А нам бы рыбку половить да у телека полежать. Кому ж хочется бороться с лишним весом? Это тяжело.
— Если «Зенит» в этом сезоне упустит чемпионство, станет ли это трагедией для клуба в сотый сезон?
— Вообще не понимаю все эти празднования со столетием. Это все для галочки. Не выиграли и не выиграли — все клубы так живут. Но до этого они же были чемпионами шесть раз подряд.
— В очном матче «Зенит» — «Спартак» за кого будете болеть?
— Если друзья пойдут на футбол, то и я схожу посмотреть. Матч интересный. Мои предпочтения на стороне тех, у кого футбол будет красивее. Кто-то должен победить — игра важная для двух команд.
Артем Бухаев