«Зенит» — «Спартак»: Карседо готовится обойти ЦСКА, Семак выбирает между Соболевым и Дураном

Константин Алексеев — о самом интригующем матче ближайшего тура РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

Как же здорово, что «Спартак» выиграл два матча после рестарта чемпионата! Не для поверженных «Сочи» и «Акрона», понятно, а для нейтральных зрителей и всей российской Премьер-лиги. Встречи «Зенита» и «Спартака» и так-то одно из самых, если не самое лакомое блюдо в календаре РПЛ, а когда дополнительно подогревается турнирной интригой для обоих клубов — тем более.

Красно-белые, конечно, не блистали в первых двух весенних турах, лишь в концовках дожав команды Игоря Осинькина и Заура Тедеева. А в Кубке вообще катастрофически провалились в дерби с «Динамо» — 2:5. Но зато в РПЛ можно говорить о проявленном характере, где футболисты Карседо вполне по делу додавливали оппонентов на флажке, а главное — кивать на результат. Самое красивое — счет на табло.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
-
Спартак
-

А «Спартак» уже всего в одном очке от ЦСКА. Того самого обласканного прессой ЦСКА, записанного в реальные претенденты на золото. Для Карседо было бы красиво обойти армейцев победой в Питере — команде Фабио Челестини предстоит непростой выезд в Калининград. А с «Зенитом» красно-белых в этом случае будут разделять каких-то четыре очка. Неплохой куш на кону.

Для Сергея Семака же второе подряд поражение стало бы едва ли не трагедией. Завалить второй юбилейный сезон кряду — это уже слишком. Прежних достижений Сергея Богдановича это не перечеркивает, он надолго останется в истории самым успешным специалистом (с шестью золотыми медалями, наверное, только Дик Адвокат с Кубком УЕФА и Суперкубком Европы поспорит), но когда-то даже Алекс Фергюсон и «МЮ» устали друг от друга, что уж говорить о других успешных альянсах.

Семаку все сложнее заводить игроков на ожесточенную борьбу, находить у них эмоциональный запал. Поэтому недавно он и говорил, что главное — не чемпионство, а привить голод к победам. Тренер понимает, что золото маячит где-то далеко, в конце мая, а если не будет рвения, то к тому моменту «Зенит» может потерять все шансы на титул. Поэтому надо делать упор на более актуальных вещах, без которых, как говорили в «Джентльменах удачи», до шлема не доберешься.

Хотя именно в матче со «Спартаком» с мотивацией проблем быть не должно — слишком уж принципиальный соперник. Главное, чтобы к настрою приложилась игра. И здесь у Семака основная дилемма — кто станет завершать атаки. Соболев, который снова стал плохим мальчиком и забил в двух матчах подряд? А зачем тогда приглашали звездного Дурана? Посидеть на скамейке три месяца? Одно дело — синтетика в Оренбурге, где Джон остался в запасе, другое — домашний матч со «Спартаком». Если и тут колумбиец не выйдет с первых минут, то уже он может стать плохим мальчиком.

В общем, интересного вокруг матча хватает. Уже предвкушаем развязку.

Константин Алексеев