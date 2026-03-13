«Зенит» — «Спартак»: Карседо готовится обойти ЦСКА, Семак выбирает между Соболевым и Дураном

Хотя именно в матче со «Спартаком» с мотивацией проблем быть не должно — слишком уж принципиальный соперник. Главное, чтобы к настрою приложилась игра. И здесь у Семака основная дилемма — кто станет завершать атаки. Соболев, который снова стал плохим мальчиком и забил в двух матчах подряд? А зачем тогда приглашали звездного Дурана? Посидеть на скамейке три месяца? Одно дело — синтетика в Оренбурге, где Джон остался в запасе, другое — домашний матч со «Спартаком». Если и тут колумбиец не выйдет с первых минут, то уже он может стать плохим мальчиком.