Быстров: «У “Зенита” нет зрелищной игры, которая бывала раньше»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы сине-бело-голубых в текущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у “Зенита” раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам… Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», — сказал Быстров «СЭ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
-
Спартак
-

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.