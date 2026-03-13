Быстров: «У “Зенита” нет зрелищной игры, которая бывала раньше»

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у “Зенита” раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам… Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», — сказал Быстров «СЭ».