Быстров: «У “Зенита” нет зрелищной игры, которая бывала раньше»

«Все говорят, что питерцы с этим составом должны идти вверху и с отрывом. Но в последние два сезона все очень плотно в таблице. И нет зрелищной игры, которая бывала у “Зенита” раньше. У всех команд бывают провальные матчи, но проигрывать аутсайдерам… Я такого давно не помню. Наверное, те футболисты, которые раньше приносили пользу, постарели. А новые не дают результата», — сказал Быстров «СЭ».
Матч «Зенит» — «Спартак» начнется в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.