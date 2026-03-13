Быстров о трансферах «Зенита»: «Кто такие эти Джоны? Они себя никак не зарекомендовали в РПЛ»

«Кто такие эти Джоны? Они себя пока никак не зарекомендовали в чемпионате России. Когда они будут показывать свои лучшие качества, тогда и будем говорить. А не просто обсуждать суммы трансферов. Дивеев? Учитывая, что пропустили два от “Оренбурга”… Думаю, в следующих играх все увидим. Но “Зенит” отдал Гонду — ЦСКА с ним проиграл оба матча в РПЛ. Вот и думайте», — сказал Быстров «СЭ».