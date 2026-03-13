Ричмонд
Быстров: «Не вижу перспектив у “Спартака” с Зобниным и Заболотным. Это путь в никуда»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» оценил перспективы красно-белых в текущем сезоне.

Источник: РИА "Новости"

«Есть ощущение, что у “Спартака” не все в порядке. За три матча они пропустили уже 10 мячей. Тренеру лучше выиграть 1:0 или 2:0, а не 5:2 или 4:3. Я вообще не вижу изменений по сравнению с тем, что было в конце года при Романове. Что у одного Зобнин играет не на своей позиции, что у другого. У вас была предсезонка, чтобы наиграть связки, проверить футболистов. Но “Спартак” прибегает к тем же сочетаниям, что и были ранее. Я не вижу перспективы с Зобниным и Заболотным — это путь в никуда. Точно не вектор развития команды, которая борется за тройку», — сказал Быстров «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» начнется 14 марта в 16.00 (мск). После 20 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице с 42 очками, красно-белые идут на шестой строчке с 35 очками.