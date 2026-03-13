Ричмонд
Селюк: у «Спартака» нет шансов против «Зенита»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что у «Спартака» нет шансов на победу в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) против «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

«Многие эксперты считают, что у “Спартака” нет шансов с “Зенитом”? В данном случае я согласен с экспертами, хотя половина из них не разбирается в футболе. У “Спартака” нет шансов. “Зенит” тоже играет безалаберно, но дома с сильными соперниками они обычно выглядят неплохо. Думаю, петербуржцы победят, а матч будет интересным», — сказал Селюк Metaratings.ru.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 16:00
Зенит
-
Спартак
-

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками, «Спартак» идёт шестым с 35 баллами. Матч 21-го тура пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», встреча состоится 14 марта и начнётся в 16:00 по московскому времени.