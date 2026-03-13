Новая сила «Динамо», вернувшая клуб в топы: как стандарты Гусева стали самыми опасными в РПЛ

Пострадавшие — «Спартак» и ЦСКА.

Источник: РИА "Новости"

Весной московское «Динамо» превратилось в главную атакующую машину РПЛ. Разгром «Крыльев Советов» (4:0), уничтожение ЦСКА (4:1) и пять голов в ворота «Спартака» в кубковом дерби (5:2) — такой результативности от команды, ушедшей на зимнюю паузу на десятом месте, не ждал никто.

Секрет преображения не только в смене главного тренера, но и стандартных положениях, которые весной стали страшным оружием.

«Динамо» много забивает со стандартов. Это не случайность

Игроки «Динамо» признают, что на тренировках при Гусеве специально тренируют стандарты. «Уделяем внимание стандартам. По-моему, в Самаре не забивали так, а со “Спартаком” и сегодня прорвало. Стандарты — часть футбола, грех не пользоваться», — сказал Даниил Фомин после победы над ЦСКА.

Против армейцев два гола «Динамо» пришли после стандартов. Столько же против «Спартака», но уже — прямыми ударами. Сначала новый центральный защитник Давид Рикардо переиграл Наиля Умярова на угловом, а затем добил в пустые.

Через 13 минут гостей добил Максим Осипенко — оттолкнул Зобнина и легко переиграл Максименко.

Стандарты «Динамо» — не случайные подачи в толпу игроков, а выверенные комбинации — домашние заготовки, взламывающие оборону соперника. Их эффективность — следствие трех хитростей.

Во-первых, игроки «Динамо» при угловых действуют максимально непредсказуемо. Не просто бегут «табуном» в штрафную по прямой, а меняют направление. Особенно в этом хорош защитник Маричаль — он отлепляется от опеки рывком, оставаясь в штрафной в одиночестве.

Это сработало в моменте с голом в ворота ЦСКА: сначала Маричаля опекает Гайич, но динамовец вместо того, чтобы продавливать его, убегает влево и остается в штрафной один.

Во-вторых, игроки «Динамо» при стандартах, почти как в баскетболе, используют блоки. Ключевую роль в этом играет Осипенко, что также заметно по голу в ворота ЦСКА. При подаче Осипенко отвлек защитника и стянул его на себя — Маричаль остался один.

Осипенко — главное оружие «Динамо» на стандартах

Осипенко пользуется тем, что его боятся: при подачах опекают вдвоем или оставляют игрока на подстраховке. Осипенко охотно входит в контакт сразу с двумя соперниками, нередко удерживая их руками.

Это было заметно против «Крыльев Советов» — при подаче с углового Осипенко не только бежит сразу на двух соперников, но и держит их руками, чтобы заблокировать и оставить пространство для партнеров.

Источник: Кадр из трансляции

Против «Спартака» Осипенко снова собирал на себе по два защитника, поэтому его партнеры оставались без опеки. Осипенко блокировал защитников, а при необходимости применял силу, сбивая с ног.

Мог приобнять стянувшуюся на него парочку:

Источник: Кадр из трансляции

А мог вместо блокировки — оттолкнуть: в одном из эпизодов Зобнин отлетел от Осипенко, сбив с ног Джику:

Источник: Кадр из трансляции

Когда Осипенко забивал сам, Зобнин остался с ним 1 в 1 — и отлетел как от бетонный стены. Поэтому Осипенко — главная угроза «Динамо» при угловых: он либо стягивает на себя двух защитников, блокируя их, либо забивает сам.

При этом в арсенале есть и более хитрые розыгрыши — например, с пасом под удар вторым темпом. В таком случае габаритные динамовцы с разбега утрамбовывают защитника в штрафную, а пас идет на ее линию, где дежурит динамовец. В матче с ЦСКА так покатили с углового под удар Фомину:

Источник: Кадр из трансляции

Впрочем, хвалить одного лишь Гусева за стандарты не стоит. Они были хорошие у «Динамо» и при Личке. По информации комментатора «Матч ТВ» Дмитрий Дерунца, в этом заслуга аналитика «Динамо» Андрея Панова:

«Гусев на сто процентов доверил их [стандарты] Андрею Панову. Футболисты выполняют его установки максимально качественно. Подачи в нужные зоны, блоки, люди в створе ворот — представляете, сколько там нюансов. Динамо — лучшая команда РПЛ по стандартам в прошлом сезоне в соавторстве Марио Лички и Панова. Карпин пришел — ответственных поменял. Гусев пришел — вернул».