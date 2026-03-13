Клуб РПЛ оштрафовали за бросавших снежки болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Пари Нижний Новгород» на 50 тыс. руб. по итогам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи». Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит «РИА Новости».
«Болельщики “Нижнего Новгорода” бросали снежки в сторону ассистента главного судьи на 16-й и 38-й минутах матча. “Нижний Новгород” наказан на 50 тыс. руб.», — сообщил Григорьянц.
Встреча состоялась 7 марта и завершилась победой «Пари НН» со счетом 2:1.
В 2023 году «Зенит» за подобный случай штрафовали на 200 тыс. руб.
«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Сочи» (9 очков) располагается на последней, 16-й строчке.