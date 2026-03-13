Соболев перед матчем со «Спартаком» объяснил свои слова о том, что он больше не будет хорошим мальчиком

Напомним, что Соболев забил в двух подряд матчах «Зенита»: в ворота «Балтики» (1:0) в Кубке России и в ворота «Оренбурга» в РПЛ (1:2). В субботу, 14 марта, «Зенит» примет на своем поле «Спартак» в рамках 21-го тура РПЛ.
— Поделитесь впечатлениями о матче в Оренбурге.
— Ничего хорошего о нашей игре сказать не могу. Да, забили первыми, не реализовали два пенальти, но и «Оренбург» мог забивать больше. Мы должны были играть лучше. Не знаю, с чем связано то, что случилось. Может, с полем, может, с погодой. Но какие оправдания могут быть, если мы играли плохо?
— Вы очень активно и с большим желанием начали матч. Заработали пенальти, затем забили. Хотели сделать себе подарок на день рождения или просто так сложились обстоятельства?
— Думаю, день рождения никак не повлиял. Я уже говорил, что в последнее время чуть переосмыслил, как нужно играть, как себя вести. Вернулся на полтора года назад, когда действовал чуть по-другому, и это в своей голове держу. Посмотрим, как это будет проявляться в следующих матчах.
— Почему полтора года назад вы переформатировали себя и почему теперь решили вернуться обратно?
— Полтора года назад — это время перехода в «Зенит». Я хотел меньше привлекать к себе внимания, сосредоточиться на футболе. Но когда принял решение о переходе, можно сказать, немного потерял себя. В голове сидела мысль, что вот сейчас сразу начну забивать, а по факту вообще ничего не получалось. Чувствовал неловкость и перед самим собой, и перед ребятами, и перед тренерским штабом. Они в меня поверили, а я забить не могу. В этом состоянии я двигался вперед с переменным успехом, иногда забивал. И сейчас на сборах принял решение: не надо прятаться, надо быть тем, кто ты есть. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается.
— Это решение вам тяжело далось?
— Я просто пришел к тому, что нужно быть собой. Не надо пытаться кому-то угодить, кому-то понравиться. Когда я играл в «Спартаке», большинство болельщиков других команд меня ненавидело. Я подумал, что надо чуть изменить свое поведение, стать другим. Может, это мне и мешало.
— После матча с «Балтикой» вы сказали: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года». Кому вы адресовали эти слова — публике, тренерам или, может, себе?
— Это были слова о том, что мы только что обсудили: я больше не буду пытаться кому-то понравиться, вести себя поскромнее. Это не значит, что я собираюсь что-то невероятное делать: ругаться, мячи в табло пинать. Просто останусь самим собой, таким, каким был несколько лет назад, когда кайфовал от футбола и от всего, что с ним связано. И да, наверное, эти слова больше были адресованы себе, — приводятся слова Соболева на сайте pro.fc-zenit.ru.
Ильдар Ахметзянов
Сергей Семак
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
