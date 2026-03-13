Соболев перед матчем со «Спартаком» объяснил свои слова о том, что он больше не будет хорошим мальчиком

— Полтора года назад — это время перехода в «Зенит». Я хотел меньше привлекать к себе внимания, сосредоточиться на футболе. Но когда принял решение о переходе, можно сказать, немного потерял себя. В голове сидела мысль, что вот сейчас сразу начну забивать, а по факту вообще ничего не получалось. Чувствовал неловкость и перед самим собой, и перед ребятами, и перед тренерским штабом. Они в меня поверили, а я забить не могу. В этом состоянии я двигался вперед с переменным успехом, иногда забивал. И сейчас на сборах принял решение: не надо прятаться, надо быть тем, кто ты есть. Тьфу-тьфу-тьфу, пока получается.