Махачкалинское «Динамо» обыграло «Оренбург» и покинуло зону «стыков» РПЛ

Футболисты махачкалинского «Динамо» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Мохаммад Хоссейннежад (28-я минута).
«Динамо» набрало 21 очко и поднялось с 14-го на 12-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 18 очками опустился на 14-ю строчку.
Напрямую РПЛ покидают команды, занявшие два последних места, а 13-я и 14-я сыграют стыковые матчи с клубами из Первой лиги.
В следующем туре «Динамо» 21 марта в гостях сыграет с московским ЦСКА, «Оренбург» днем позже примет столичный «Спартак».
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
13.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
29′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
90+2′
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
15′
63′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
43
Ильяс Ахмедов
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
4
Идар Шумахов
43′
24
Андрес Аларкон
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+2′
16
Хорди Томпсон
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
3
Данила Ведерников
78′
32
Алексис Кантеро
7
Эмирджан Гюрлюк
70′
20
Дмитрий Рыбчинский
8
Дамиан Пуэбла
36′
78′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
90′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
70′
78
Руслан Куль
Статистика
Динамо Мх
Оренбург
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
4
3
Угловые
6
5
Фолы
13
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти