Евсеев запрыгнул на стол после победы над «Оренбургом»

Евсеев в раздевалке запрыгнул на стол, а затем лег на колени.
Единственный гол в матче забил Мохаммад Хоссейннеджад на 28-й минуте.
После этой победы махачкалинцы подняли на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
13.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена, 3304 зрителя
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Ильдар Ахметзянов
Голы
Динамо Мх
Джавад Хоссейннеджад
28′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
22
Мохамед Аззи
90+2′
47
Никита Глушков
77
Темиркан Сундуков
5
Джемал Табидзе
16
Уссем Мрезиг
6
Мехди Мубарик
71
Ян Джапо
15′
63′
19
Кирилл Зинович
10
Джавад Хоссейннеджад
85′
43
Ильяс Ахмедов
25
Гамид Агаларов
46′
7
Хазем Мастури
4
Идар Шумахов
43′
24
Андрес Аларкон
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
90+2′
16
Хорди Томпсон
6
Джон Алекс Паласиос
26
Эмил Ценов
59
Тигран Аванесян
3
Данила Ведерников
78′
32
Алексис Кантеро
7
Эмирджан Гюрлюк
70′
20
Дмитрий Рыбчинский
8
Дамиан Пуэбла
36′
78′
30
Гедеон Гузина
9
Максим Савельев
90′
19
Алешандре Жезус
37
Ду Кейрос
70′
78
Руслан Куль
Статистика
Динамо Мх
Оренбург
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
4
3
Угловые
6
5
Фолы
16
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти