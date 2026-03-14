«Это Дагестан! Здесь все держат слово». Евсеев снова запрыгнул на стол после победы

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев вновь повторил традиционный прыжок на стол после победы. На этот раз его клуб переиграл «Оренбург» (1:0) в матче 21 тура РПЛ. Примечательно, что специально для наставника в раздевалке установили новую мебель.
Угадали с размером
Прыжок на стол в раздевалке после победы — давняя традиция Евсеева. Однако «Динамо» к ней не подготовилось: после матча с «Рубином» (2:1) в 19-м туре тренер указал, что тот оказался слишком маленьким. Тогда же глава Дагестана Сергей Меликов пообещал купить новую мебель.
Следующая встреча на «Анжи-Арене» состоялась через две недели — динамовцам предстояло сыграть с «Оренбургом» в рамках РПЛ.
«Стол для Вадима Валентиновича готов, поэтому переживать не стоит. Осталось только распаковать и показать. Ждем от Евсеева коронного прыжка», — говорил «РБ Спорт» перед матчем генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Стол действительно понадобился. «Динамо» добилось минимальной победы (1:0) благодаря голу Джавада Хоссейннеджада, а Евсеев в раздевалке запрыгнул на новую мебель и встал на колени.
«Это Дагестан! Здесь все держат слово», — подписали видео с тренером в социальных сетях клуба.
Три победы в четырех матчах
Евсеев возглавил «Динамо» во время зимней паузы. В первой части сезона он руководил «Черноморцем» из Первой лиге: при нем клуб из Новороссийска поднялся с 20-го места на 12-е.
С этим связано и одно из самых необычных послематчевых интервью сезона: наставник достал нарисованную от руки турнирную таблицу и наглядно показал, что при нем «Черноморец» был третьим по темпу набора очков.
Результаты махачкалинской команды после назначения Евсеева тоже впечатляют: за первые 18 туров «Динамо» одержало три победы в РПЛ, а после зимней паузы — уже две.
Сейчас клуб из Дагестана занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. По итогам этого тура динамовцев могут обогнать только «Крылья Советов», у которых на данный момент 20 баллов. Самарцам 15 марта предстоит сразиться с «Пари НН».
Продолжает «Динамо» выступление и в Кубке. Под руководством Евсеева команда прошла «Ростов» (2:0) в четвертьфинале Пути регионов. В полуфинале махачкалинцам будет противостоять «Зенит»: встреча пройдет 18 марта на «Газпром Арене».