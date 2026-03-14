Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
08:00
СКА-Хабаровск
:
Родина
Все коэффициенты
П1
3.29
X
3.18
П2
2.32
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
4
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
2
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2

«Это Дагестан! Здесь все держат слово». Евсеев снова запрыгнул на стол после победы

В прошлый раз не получилось.

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев вновь повторил традиционный прыжок на стол после победы. На этот раз его клуб переиграл «Оренбург» (1:0) в матче 21 тура РПЛ. Примечательно, что специально для наставника в раздевалке установили новую мебель.

Угадали с размером

Прыжок на стол в раздевалке после победы — давняя традиция Евсеева. Однако «Динамо» к ней не подготовилось: после матча с «Рубином» (2:1) в 19-м туре тренер указал, что тот оказался слишком маленьким. Тогда же глава Дагестана Сергей Меликов пообещал купить новую мебель.

Следующая встреча на «Анжи-Арене» состоялась через две недели — динамовцам предстояло сыграть с «Оренбургом» в рамках РПЛ.

«Стол для Вадима Валентиновича готов, поэтому переживать не стоит. Осталось только распаковать и показать. Ждем от Евсеева коронного прыжка», — говорил «РБ Спорт» перед матчем генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Стол действительно понадобился. «Динамо» добилось минимальной победы (1:0) благодаря голу Джавада Хоссейннеджада, а Евсеев в раздевалке запрыгнул на новую мебель и встал на колени.

«Это Дагестан! Здесь все держат слово», — подписали видео с тренером в социальных сетях клуба.

Три победы в четырех матчах

Евсеев возглавил «Динамо» во время зимней паузы. В первой части сезона он руководил «Черноморцем» из Первой лиге: при нем клуб из Новороссийска поднялся с 20-го места на 12-е.

С этим связано и одно из самых необычных послематчевых интервью сезона: наставник достал нарисованную от руки турнирную таблицу и наглядно показал, что при нем «Черноморец» был третьим по темпу набора очков.

Результаты махачкалинской команды после назначения Евсеева тоже впечатляют: за первые 18 туров «Динамо» одержало три победы в РПЛ, а после зимней паузы — уже две.

Сейчас клуб из Дагестана занимает 12 место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. По итогам этого тура динамовцев могут обогнать только «Крылья Советов», у которых на данный момент 20 баллов. Самарцам 15 марта предстоит сразиться с «Пари НН».

Продолжает «Динамо» выступление и в Кубке. Под руководством Евсеева команда прошла «Ростов» (2:0) в четвертьфинале Пути регионов. В полуфинале махачкалинцам будет противостоять «Зенит»: встреча пройдет 18 марта на «Газпром Арене».