«Это Дагестан! Здесь все держат слово». Евсеев снова запрыгнул на стол после победы

Прыжок на стол в раздевалке после победы — давняя традиция Евсеева. Однако «Динамо» к ней не подготовилось: после матча с «Рубином» (2:1) в 19-м туре тренер указал, что тот оказался слишком маленьким. Тогда же глава Дагестана Сергей Меликов пообещал купить новую мебель.