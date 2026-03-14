Сын Семака дебютировал в Юношеской футбольной лиге за «Зенит»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Сын главного тренера «Зенита» Сергея Семака Савва Семак дебютировал за петербургскую команду в Юношеской футбольной лиге среди игроков до 15 лет в матче второго тура против екатеринбургского «Урала».
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 7:1. Заявленный под 33-м номером 14-летний Семак вышел на замену на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.
Сергею Семаку 50 лет. В качестве игрока он становился чемпионом России в составе ЦСКА (2003), «Рубина» (2008, 2009) и «Зенита» (2010, сезон-2011/12). В качестве тренера Семак стал шестикратным чемпионом России вместе с «Зенитом» (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).