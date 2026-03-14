Сперцян забил 50‑й гол в РПЛ и вошёл в топ лучших полузащитников XXI века

Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» забил 50-й гол в рамках турнира. По информации телеграм‑канала Opta Sports, футболитст вошёл в число девяти центральных полузащитников, которым удалось достичь такого высокого результата в XXI веке.