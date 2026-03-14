Сперцян забил 50‑й гол в РПЛ и вошёл в топ лучших полузащитников XXI века

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
16:00
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.75
П2
4.09
Футбол. Испания
16:00
Жирона
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.40
П2
2.51
Футбол. Италия
17:00
Интер
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.76
П2
6.00
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.20
X
5.00
П2
1.55
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.96
П2
6.20
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.66
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.63
П2
7.20
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.98
П2
1.78
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.37
П2
2.15
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.11
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
18:15
Ростов
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.49
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.64
П2
6.60
Футбол. Первая лига
18:30
Спартак Кс
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.36
П2
6.89
Футбол. Франция
19:00
Лорьян
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.03
П2
1.69
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.67
П2
9.50
Футбол. Англия
20:30
Арсенал
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.87
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.18
П2
3.98
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.25
П2
3.00
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.50
П2
3.07
Футбол. Испания
20:30
Овьедо
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.98
X
3.19
П2
2.59
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.86
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.45
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.34
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.96
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.33
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Родина
2
П1
X
П2

Сперцян забил 50‑й гол в РПЛ и вошёл в топ лучших полузащитников XXI века

Он стал девятым центральным полузащитником столетия, достигшим этой отметки.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» забил 50-й гол в рамках турнира. По информации телеграм‑канала Opta Sports, футболитст вошёл в число девяти центральных полузащитников, которым удалось достичь такого высокого результата в XXI веке.

Топ‑9 центральных полузащитников с 50+ голами в РПЛ (XXI век):

  1. Игорь Семшов — 87
  2. Кристиан Нобоа — 78
  3. Андрей Каряка — 75
  4. Дмитрий Лоськов — 66
  5. Денис Глушаков — 60
  6. Сергей Семак — 56
  7. Алан Дзагоев — 55
  8. Александр Ерохин — 53
  9. Эдуард Сперцян — 50

Матч «Сочи» против «Краснодара» проходит на стадионе «Фишт» 14 марта. Сперцян открыл счёт на пятой минуте. Первый тайм завершился 1:0 в пользу гостей. Встречу обслуживает главный арбитр Андрей Прокопов.

Премьер-лига 2025/2026
Тур 21, 14.03.2026, 13:45
Сочи
1
Краснодар
2