Сперцян забил 50‑й гол в РПЛ и вошёл в топ лучших полузащитников XXI века

Полузащитник ФК «Краснодар» Эдуард Сперцян в матче 21‑го тура Мир РПЛ против «Сочи» забил 50-й гол в рамках турнира. По информации телеграм‑канала Opta Sports, футболитст вошёл в число девяти центральных полузащитников, которым удалось достичь такого высокого результата в XXI веке.
Топ‑9 центральных полузащитников с 50+ голами в РПЛ (XXI век):
- Игорь Семшов — 87
- Кристиан Нобоа — 78
- Андрей Каряка — 75
- Дмитрий Лоськов — 66
- Денис Глушаков — 60
- Сергей Семак — 56
- Алан Дзагоев — 55
- Александр Ерохин — 53
- Эдуард Сперцян — 50
Матч «Сочи» против «Краснодара» проходит на стадионе «Фишт» 14 марта. Сперцян открыл счёт на пятой минуте. Первый тайм завершился 1:0 в пользу гостей. Встречу обслуживает главный арбитр Андрей Прокопов.