Футболист «Зенита» Соболев вошел в стартовый состав на матч со «Спартаком»

Встреча пройдет на «Газпром-Арене» и начнется в 16:00 мск.
В стартовый состав хозяев также вошли вратарь Денис Адамов; полевые игроки Дуглас Сантос, Ваня Дркушич, Нино, Вильмар Барриос, Вендел, Джон Джон, Густаво Мантуан, Максим Глушенков и Педро.
У «Спартака» с первых минут на поле выйдут Александр Максименко (вратарь), Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Руслан Литвинов, Дениил Денисов, Эсекьель Барко, Пабло Солари, Маркиньос, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс и Роман Зобнин.
После 20 матчей «Зенит» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 35 очками располагается на 6-й строчке.
Соболеву 29 лет. В 2024 году он перешел из «Спартака» в «Зенит». В составе красно-белых форвард стал обладателем Кубка России сезона-2021/22. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Зенита» сообщал, что Соболев намерен отпраздновать гол в ворота «Спартака», если ему удастся отличиться.