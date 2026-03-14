Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Сочи»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Краснодар» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1. У гостей дубль оформил Эдуард Сперцян (5-я, 90+5-я минуты). В составе хозяев отличился Михаил Игнатов (88).
Первый гол стал для Сперцяна 50-м в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету Сперцяна 11 забитых мячей и 12 результативных передач в 21 матче сезона чемпионата.
«Краснодар» (46 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (9) проиграл четвертый матч лиги кряду и располагается на последнем, 16-м месте таблицы с 9 очками.
В следующем туре «Краснодар» 21 марта примет «Нижний Новгород», а «Сочи» на выезде в тот же день сыграет против калининградской «Балтики».
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Михаил Игнатов
88′
Эдуард Сперцян
5′
Эдуард Сперцян
90+5′
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
75′
17
Артем Макарчук
10
Мартин Крамарич
27
Кирилл Заика
35′
83′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
71′
7
Антон Зиньковский
23
Густаво Фуртадо Сантос
71′
8
Михаил Игнатов
16
Максим Мухин
71′
20
Дмитрий Васильев
90+4′
19
Александр Коваленко
81′
29
Роман Ежов
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
24′
15
Лукас Оласа
7′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
86′
20
Джованни Гонсалес
7
Виктор Са
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
82′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
74′
53
Александр Черников
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
