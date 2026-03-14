Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
2.90
2.70
3.30
Футбол. Испания
1-й тайм
Жирона
1
:
Атлетик
0
1.68
3.80
8.00
Футбол. Италия
17:00
Интер
:
Аталанта
1.52
4.84
6.20
Футбол. Первая лига
17:00
КАМАЗ
:
Ротор
2.48
3.11
3.07
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Бавария
5.10
4.90
1.56
Футбол. Германия
17:30
Боруссия Д
:
Аугсбург
1.50
4.96
6.20
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хайденхайм
1.60
4.62
5.31
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Вольфсбург
1.44
5.55
6.90
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Борнмут
4.45
4.00
1.77
Футбол. Англия
18:00
Сандерленд
:
Брайтон
3.55
3.36
2.17
Футбол. Первая лига
18:00
Факел
:
Черноморец
1.48
4.11
8.00
Футбол. Премьер-лига
18:15
Ростов
:
Динамо
2.95
3.50
2.49
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Хетафе
1.66
3.61
6.60
Футбол. Первая лига
18:30
Спартак Кс
:
Чайка
1.49
4.36
6.89
Футбол. Франция
19:00
Лорьян
:
Ланс
5.10
4.07
1.69
Футбол. Италия
20:00
Наполи
:
Лечче
1.40
4.71
9.75
Футбол. Англия
20:30
Арсенал
:
Эвертон
1.40
4.81
8.50
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Ньюкасл Юнайтед
1.85
4.14
3.93
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
ЦСКА
2.60
3.25
3.00
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Кельн
2.38
3.50
3.01
Футбол. Испания
20:30
Овьедо
:
Валенсия
2.98
3.19
2.60
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
1.45
5.47
5.86
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Ювентус
6.50
4.45
1.53
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Манчестер Сити
4.80
4.35
1.68
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Эльче
1.38
5.86
8.50
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Брест
1.62
4.35
5.30
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Родина
2
Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Сочи»

Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Сочи» в матче РПЛ.

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Краснодар» на выезде одержал победу над «Сочи» в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 2:1. У гостей дубль оформил Эдуард Сперцян (5-я, 90+5-я минуты). В составе хозяев отличился Михаил Игнатов (88).

Первый гол стал для Сперцяна 50-м в Российской премьер-лиге (РПЛ). На счету Сперцяна 11 забитых мячей и 12 результативных передач в 21 матче сезона чемпионата.

«Краснодар» (46 очков) лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» (9) проиграл четвертый матч лиги кряду и располагается на последнем, 16-м месте таблицы с 9 очками.

В следующем туре «Краснодар» 21 марта примет «Нижний Новгород», а «Сочи» на выезде в тот же день сыграет против калининградской «Балтики».

Сочи
1:2
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 13:45 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Мурад Мусаев
Голы
Сочи
Михаил Игнатов
88′
Краснодар
Эдуард Сперцян
5′
Эдуард Сперцян
90+5′
Составы команд
Сочи
35
Александр Дегтев
4
Вячеслав Литвинов
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
75′
17
Артем Макарчук
10
Мартин Крамарич
27
Кирилл Заика
35′
83′
82
Сергей Волков
9
Захар Федоров
71′
7
Антон Зиньковский
23
Густаво Фуртадо Сантос
71′
8
Михаил Игнатов
16
Максим Мухин
71′
20
Дмитрий Васильев
90+4′
19
Александр Коваленко
81′
29
Роман Ежов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
24′
15
Лукас Оласа
7′
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
66
Дуглас Аугусту
11
Жоау Батчи
86′
20
Джованни Гонсалес
7
Виктор Са
74′
23
Хуан Мануэль Боселли
82′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
88
Никита Кривцов
74′
53
Александр Черников
Статистика
Сочи
Краснодар
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
5
26
Удары в створ
2
11
Угловые
4
10
Фолы
18
11
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше