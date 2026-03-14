«Краснодар» играет в самый красивый футбол в РПЛ, считает Трефилов

«Краснодар» является действующим чемпионом России. В сезоне-2025/26 «быки» после 21 матча занимают первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отрыв от проведшего на одну игру меньше петербургского «Зенита» составляет четыре очка. В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Победным стал гол Эдуарда Сперцяна с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.