«Краснодар» играет в самый красивый футбол в РПЛ, считает Трефилов

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Заслуженный тренер России, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в разговоре с РИА Новости назвал «Краснодар» командой, которая играет в самый красивый футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Краснодар» является действующим чемпионом России. В сезоне-2025/26 «быки» после 21 матча занимают первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отрыв от проведшего на одну игру меньше петербургского «Зенита» составляет четыре очка. В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 2:1. Победным стал гол Эдуарда Сперцяна с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
«В самый красивый футбол играет моя родная команда — команда Галицкого! Сейчас ему на шею осталось только пару гирь повесить, столько на него навалилось. Вопрос стоит так: я обыграл по-честному? Так отдайте должное!» — сказал Трефилов.
В 22-м туре РПЛ «Краснодар» 21 марта дома встретится с «Нижним Новгородом».