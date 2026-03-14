Троллинг Соболева и дебютный гол звезды: «Зенит» наконец-то дожал «Спартак»

Минуты до 40-й было стойкое ощущение, что «Спартак» гораздо лучше подготовился к дерби двух столиц. Москвичи использовали высокий прессинг и не давали скучать Денису Адамову. После дальних ударов Маркиньоса и Дениса Умярова у болельщиков «Зенита» сердечко, наверняка, екнуло, а выстрел Эсекьеля Барко вообще пришелся в перекладину. Москвичи в первом тайме подаали пять угловых, а питерцы заработали первый лишь на 40-й минуте. Подавал его практически незаметный до этого в игре Максим Глушенков. Зачем Пабло Солари дернул за футболку Дугласа Сантоса так и осталось загадкой.