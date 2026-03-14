Троллинг Соболева и дебютный гол звезды: «Зенит» наконец-то дожал «Спартак»

В центральном матче 21-го тура «Зенит» победил «Спартак», забив два гола с пенальти, оспаривать справедливость назначения которых не станут даже самые ярые поклонники «красно-белых». Показала ли при этом команда Сергея Семака чемпионскую игру? Как оценить ее шансы на «золото» в сезоне, объявленном летом вторым юбилейным? Об этом — в материале РИА Новости Спорт.
Противостояние «Зенита» и «Спартака» было знаковым задолго до появления определения «дерби двух столиц». По крайней мере, для питерских болельщиков. В 80-х годах прошлого века один из фанатов «сине-бело-голубых» включил в неофициальный гимн клуба строчку: «Если соперник — “Спартак”, ты не забывай своих атак». Неофициальный гимн клуба вскоре стал официальным и прозвучал в Манчестере, где «Зениту» вручили Кубок УЕФА. Про это в гимне тоже есть строчка: «Кубок УЕФА наш “Зенит” возьмет и победную песню споет».
Еще в догазпромовскую эру, когда питерский клуб после двухлетнего прозябания в первой лиге вернулся в высший дивизион, тогдашний главный тренер команды Павел Садырин сформулировал задачу на сезон: «Закрепиться в элите и обыграть “Спартак”. И выполнил обе. Интерес к нынешнему матчу подогревали и результаты участников дерби двух столиц на старте весенней части сезона.
«Зенит» неожиданно оступился в Оренбурге, хотя по игре, как минимум, ничью заслужил. Сплоховали сразу два штатных пенальтиста, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Последний, выйдя к «точке», ударил совсем не так, как делает это обычно. Нелегко приходится сейчас Андрею. Ему «пихают» ассистенты Сергея Семака после любой ошибки, а агент настойчиво уговаривает задуматься о смене клуба. Контракт для игрока сборной России можно выбить неплохой, соответственно, и «агентские» будут хорошие.
Большой проблемой для Семака является выбор стартового состава. Хотя в зимнее межсезонье «Зенит», вроде бы, укрепил самые проблемные позиции и избавился от дорогостоящих легионеров, которых выпускать нет возможности, а держать на скамейке накладно и взрывоопасно. Экс-армеец Игорь Дивеев сразу же застолбил место в центре обороны в паре с Нино и дал тренерскому штабу возможность для маневра в условиях лимита.
В «Зените» подчеркивают, что Джон Джон куплен на замену Клаудиньо, которую долго не могли найти. В первых играх Дабл-Джон, как называет его голос питерского спорта Геннадий Орлов, производил приятное впечатление, сочетая лучшие качества Клаудиньо с желанием играть в РПЛ. Да и взятый в аренду Джон Дуран, во-первых, заставил Александра Соболева в отдельных моментах стать «плохим мальчиком» с неплохой результативностью, а во-вторых, сам в отдельных моментах напомнил, что забивал в английской премьер-лиге и был одноклубником Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Только все равно проблема выбора основного состава перед Семаком стоит в каждом туре. Удивительно даже, что ко дню рождения ему не подарили кубик Рубика с портретами зенитовцев. Перед игрой со «Спартаком» напомнили о себе старые травмы Дивеева, и его в старте заменил Ваня Дркушич. Хотя как раз словенец из-за травмы пропускал матч в Оренбурге.
На острие атаки Семак с первых минут поставил Соболева. В программке, выпущенной к дерби двух столиц, Александр пообещал, что будет праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Мол, дань уважения «Спартаку» он уже отдал, не празднуя свой мяч в Москве. Дело оставалось за малым: забить.
В тренерском кубке Рубика, который вертел Семак, не нашлось места Дурану и Луису Энрике. Колумбиец присоединился к «Зениту» на последних сборах и, по мнению тренерского штаба, еще только вписывается в философию зенитовской игры и набирает форму. В запасе остался и Луис Энрике, которого Карло Анчелотти видит в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Минуты до 40-й было стойкое ощущение, что «Спартак» гораздо лучше подготовился к дерби двух столиц. Москвичи использовали высокий прессинг и не давали скучать Денису Адамову. После дальних ударов Маркиньоса и Дениса Умярова у болельщиков «Зенита» сердечко, наверняка, екнуло, а выстрел Эсекьеля Барко вообще пришелся в перекладину. Москвичи в первом тайме подаали пять угловых, а питерцы заработали первый лишь на 40-й минуте. Подавал его практически незаметный до этого в игре Максим Глушенков. Зачем Пабло Солари дернул за футболку Дугласа Сантоса так и осталось загадкой.
Зато мы получили ответ на вопрос, кто станет штатным пенальтистом «Зенита» вместо Мантуана и Мостового. С «точки» забил и эффектно отпраздновал гол Соболев. После перерыва вместо Глушенкова и Дабл Джона вышли Дивеев (его травма оказалась не столь уж несовместимой с игрой) и Энрике. Схему при этом питерцы не поменяли. Просто Дркушич сменил Мантуана на правом фланге обороны, а бразилец стал действовать в полузащите.
В нынешнем сезоне «Зенит», добившись минимального преимущества в счете, частенько играл на его удержание. Это ни к чему, кроме потери очков не приводило. В начале второго тайма инициативой владели гости, и даже на контратаки питерцы не сподобились. Первую организовал Энрике, выкативший мяч под удар Педро. Тот решил уступить право забить Мантуану, но его удар спартаковские защитники успели накрыть. И еще один момент был создан усилиями связки Педро — Энрике, но игрок сборной Бразилии переиграть Александра Максименко не сумел.
Две замены на 77-й минуте должны были усилить атаку. Вместо боровшегося весь матч за верховые мячи и забившего пенальти Соболева вышел Дуран, а Мантуана заменил, оправдывая слова Андрея Сергеевича Аршавина о хорошей работе зенитовской академии, 18-летний Даниил Кондаков. И буквально срезу же после двойной замены Сергей Карасев после подсказки VAR назначил второй пенальти в ворота «Спартака». Дуран с "точки’пробил еще увереннее Соболева.
Вышедшие на замену техничные латиноамериканцы прибавили креатива в атаке, хотя по-прежнему до ухода Вендела именно ему старались доставить мячи питерцы. Впору уже говорить о «веделозависимости» команды Семака. Как раньше говорили о «дзюбазависимости», а еще раньше о «халкозависимости» и «аршавинозависимости». Цельной командной игры, которая способна принести победы в поединках с принципиальными соперниками «Зенит» в дерби двух столиц не показал.
Хотя три очка в свой актив записал, и продолжает оставаться в чемпионской гонке. А про второй юбилейный сезон после ухода Александра Медведева с поста председателя правления клуба в Санкт-Петербурге уже почти никто не вспоминает.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти