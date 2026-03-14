Титов: «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать «Зениту»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0. Победный гол в активе экс-форварда «красно-белых» Александра Соболева, забившего 11-метровый удар после фола хавбека Пабло Солари на защитнике Дугласе Сантосе.
Во втором тайме защитник «Спартака» Кристофер Ву наступил на ногу полузащитнику Педро, после просмотра ВАР главный арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти, который реализовал нападающий Джон Дуран.
«Спартак» был неплох. Всегда хочется, чтобы клуб был хорош и побеждал. Команда занимает шестое место, а мы мыслим такими категориями, что «Спартак» неплох. Результата нет, все важные матчи «Спартак», увы, проигрывает. Мы могли зацепиться за тройку, но команда проиграла. Могли и забивать, но вопрос по дисциплине. То, что сделал Солари, — это что-то странное. Если ты его прихватил и отпустил — вопросов нет, но всё видно, что ты его держишь.
Второй пенальти? Наступ на ногу, да, это случайность. Ву не хотел этого делать, но привёз пенальти. «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать. Были моменты, но выручил и Максименко при счёте 1:0, оставил команду в игре. Важный момент — надо было удалять Соболева за удар локтем и вторую жёлтую, не знаю, почему Карасёв не увидел. Эти эпизоды стали решающими, Карасёв — один из самых опытных и лучших арбитров в России, но вопросы тут к нему. Резервный и лайнсмен могли бы подсказать, но этого не сделали. Нам приходится только сожалеть о том, что так получилось", — сказал Титов Metaratings.ru.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» идёт шестым с 35 баллами.