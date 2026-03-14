Титов: «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать «Зениту»

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.40
П2
3.50
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
1
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.15
П2
3.30
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
Все коэффициенты
П1
3.95
X
1.53
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
0
:
Динамо
1
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.20
П2
1.13
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
1
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
17.00
П2
101.00
Футбол. Англия
20:30
Арсенал
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.02
П2
8.50
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.38
П2
4.46
Футбол. Премьер-лига
20:30
Балтика
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.25
П2
2.90
Футбол. Германия
20:30
Гамбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.49
П2
2.92
Футбол. Испания
20:30
Овьедо
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.19
П2
2.65
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
3.25
X
5.47
П2
5.86
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.45
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.37
П2
1.67
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.84
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.30
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Родина
2
П1
X
П2

Титов: «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать «Зениту»

Бывший полузащитник и капитан «Спартака» Егор Титов высказался о матче команды против «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Источник: Metaratings.ru

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 2:0. Победный гол в активе экс-форварда «красно-белых» Александра Соболева, забившего 11-метровый удар после фола хавбека Пабло Солари на защитнике Дугласе Сантосе.

Во втором тайме защитник «Спартака» Кристофер Ву наступил на ногу полузащитнику Педро, после просмотра ВАР главный арбитр Сергей Карасёв назначил пенальти, который реализовал нападающий Джон Дуран.

«Спартак» был неплох. Всегда хочется, чтобы клуб был хорош и побеждал. Команда занимает шестое место, а мы мыслим такими категориями, что «Спартак» неплох. Результата нет, все важные матчи «Спартак», увы, проигрывает. Мы могли зацепиться за тройку, но команда проиграла. Могли и забивать, но вопрос по дисциплине. То, что сделал Солари, — это что-то странное. Если ты его прихватил и отпустил — вопросов нет, но всё видно, что ты его держишь.

Второй пенальти? Наступ на ногу, да, это случайность. Ву не хотел этого делать, но привёз пенальти. «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать. Были моменты, но выручил и Максименко при счёте 1:0, оставил команду в игре. Важный момент — надо было удалять Соболева за удар локтем и вторую жёлтую, не знаю, почему Карасёв не увидел. Эти эпизоды стали решающими, Карасёв — один из самых опытных и лучших арбитров в России, но вопросы тут к нему. Резервный и лайнсмен могли бы подсказать, но этого не сделали. Нам приходится только сожалеть о том, что так получилось", — сказал Титов Metaratings.ru.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 45 очками, «Спартак» идёт шестым с 35 баллами.

