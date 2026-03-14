Титов: «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать «Зениту»

Второй пенальти? Наступ на ногу, да, это случайность. Ву не хотел этого делать, но привёз пенальти. «Спартак» проиграл сам себе, команда не должна была уступать. Были моменты, но выручил и Максименко при счёте 1:0, оставил команду в игре. Важный момент — надо было удалять Соболева за удар локтем и вторую жёлтую, не знаю, почему Карасёв не увидел. Эти эпизоды стали решающими, Карасёв — один из самых опытных и лучших арбитров в России, но вопросы тут к нему. Резервный и лайнсмен могли бы подсказать, но этого не сделали. Нам приходится только сожалеть о том, что так получилось", — сказал Титов Metaratings.ru.