Семак объяснил, почему «Зениту» не удался первый тайм матча со «Спартаком»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.33
П2
9.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.10
П2
4.20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.17
П2
2.65
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Кельн
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.31
П2
3.05
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.17
П2
2.63
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.15
П2
2.55
Футбол. Франция
2-й тайм
Лорьян
2
:
Ланс
1
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.30
П2
12.20
Футбол. Франция
21:00
Анже
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.10
П2
4.90
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.50
X
4.45
П2
1.54
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.33
П2
1.68
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.92
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.34
П2
5.30
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
2
:
Родина
2
П1
X
П2

Семак объяснил, почему «Зениту» не удался первый тайм матча со «Спартаком»

Главный тренер команды отметил, что на игроках сказывалось турнирное положение.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. В первом тайме матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» «Зенит» испытывал психологическое давление из-за турнирного положения, что повлияло на качество игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.

Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Зенита» со счетом 2:0 обыграли «Спартак».

«Спасибо болельщикам за поддержку. Наверное, это первый матч в сезоне с полной заполняемостью стадиона — рекорд посещаемости, — сказал Семак. — Очень большое количество людей пришло поддержать команду. К сожалению, в первом тайме у нас не получилась игра. Возможно, сказалось психологическое давление, которое на нас оказывается из-за положения в турнирной таблице. Не было определенного раскрепощения, свежести, легкости. Поэтому первый тайм нам не удался».

«Во втором тайме сыграли гораздо лучше — и в атаке, и в обороне. У нас были хорошие моменты, чтобы забить, а в защите стали действовать намного надежнее. Поэтому результатом, конечно, довольны», — добавил он.

Семак рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева. «Дивеев болел всю неделю и практически не тренировался с командой, поэтому сегодня он не был готов играть 90 минут. Мы выпустили его на часть матча — на 45 минут. Он молодец, спасибо ему, что в таком состоянии смог помочь команде», — отметил тренер.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России под руководством Хуана Карседо. Красно-белые с 35 очками располагаются на 6-й строчке.

Зенит
2:0
Первый тайм: 1:0
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти