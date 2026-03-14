Семак объяснил, почему «Зениту» не удался первый тайм матча со «Спартаком»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. В первом тайме матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» «Зенит» испытывал психологическое давление из-за турнирного положения, что повлияло на качество игры. Об этом журналистам рассказал главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Зенита» со счетом 2:0 обыграли «Спартак».
«Спасибо болельщикам за поддержку. Наверное, это первый матч в сезоне с полной заполняемостью стадиона — рекорд посещаемости, — сказал Семак. — Очень большое количество людей пришло поддержать команду. К сожалению, в первом тайме у нас не получилась игра. Возможно, сказалось психологическое давление, которое на нас оказывается из-за положения в турнирной таблице. Не было определенного раскрепощения, свежести, легкости. Поэтому первый тайм нам не удался».
«Во втором тайме сыграли гораздо лучше — и в атаке, и в обороне. У нас были хорошие моменты, чтобы забить, а в защите стали действовать намного надежнее. Поэтому результатом, конечно, довольны», — добавил он.
Семак рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева. «Дивеев болел всю неделю и практически не тренировался с командой, поэтому сегодня он не был готов играть 90 минут. Мы выпустили его на часть матча — на 45 минут. Он молодец, спасибо ему, что в таком состоянии смог помочь команде», — отметил тренер.
«Зенит» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России под руководством Хуана Карседо. Красно-белые с 35 очками располагаются на 6-й строчке.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
