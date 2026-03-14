Мостовой считает глупейшим фол игрока «Спартака» Солари в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Фол аргентинского футболиста московского «Спартака» Пабло Солари в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» был глупейшим. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе красно-белых Александр Мостовой.
В субботу «Спартак» в гостях уступил «Зениту» со счетом 0:2. Оба гола петербуржцы забили с пенальти, первых из них был назначен после фола Солари.
«Спартак» в первом тайме был лучше «Зенита», что многих удивило. Думаю, что, если бы не глупейшая задержка Солари, ушли бы на перерыв при равенстве. Конечно, будут винить. Первый вопрос — зачем ты его держал и тянул, он бы убежал дальше к болбоям. Поэтому глупейшее действие. В итоге «Зенит» ушел на перерыв с отрывом, Александру Соболеву сделали подарок, он забил с пенальти. Но позиционно «Спартак» в этом тайме хорошо играл", — сказал Мостовой.
«Я не понимаю, почему не вышел сразу Луис Энрике у “Зенита” — как он появился на поле, зенитовцы стали острее в атаке. Дальше второй пенальти натянутый. Человек же по инерции дальше наступает. А если бы после прострела был бы гол, то отменили бы в пользу пенальти? Думаю, что никто бы не обратил внимание. Думаю, справедливым был бы ничейный результат, особенно по первому тайму», — добавил Мостовой.
