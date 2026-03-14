Барко считает, что «Спартак» был лучше «Зенита» до первого пенальти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Первый пенальти повлиял на результат матча 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком», до этого красно-белые переигрывали соперника. Такое мнение журналистам высказал полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко.
В субботу «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 0:2. Первый пенальти в ворота красно-белых был назначен после фола полузащитника Пабло Солари.
«Конечно, очень обидно за результат. В первом тайме мы играли очень хорошо до момента с пенальти. Мы были сильнее соперника. Нам немного не хватило и дорого стоил пенальти», — сказал Барко.
«Что касается пенальти, то это был быстрый эпизод, который происходит неосознанно. Да, он немного схватил игрока. Но не специально. Конечно, в играх такого уровня это может стоит победы. Пенальти все поменял», — добавил Барко.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
33
Нино
20
Педро
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
14
Джон Джон
46′
78
Игорь Дивеев
10
Максим Глушенков
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
35
Кристофер Мартинс
59′
9
Манфред Угальде
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
47
Роман Зобнин
59′
83
Жедсон Фернандеш
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти