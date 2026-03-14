Футболист махачкалинского «Динамо» порвал «кресты»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов получил разрыв передней крестообразной связки в матче 21-го тура чемпионата России по футболу против «Оренбурга».
Встреча на «Анжи Арене» в Каспийске прошла в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 40-й минуте Шумахов упал на газон в результате столкновения с форвардом «Оренбурга» Эмирджаном Гюрлюком и схватился за колено. Он покинул поле при помощи врачей на носилках.
«У Идара диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Предстоит операция. Восстановление при повреждениях такого рода занимает порядка 6−8 месяцев», — уточняется в заявлении.
Шумахову 26 лет. В текущем сезоне вице-капитан махачкалинцев провел 25 матчей.