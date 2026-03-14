Футболист махачкалинского «Динамо» порвал «кресты»

Встреча на «Анжи Арене» в Каспийске прошла в пятницу и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. На 40-й минуте Шумахов упал на газон в результате столкновения с форвардом «Оренбурга» Эмирджаном Гюрлюком и схватился за колено. Он покинул поле при помощи врачей на носилках.