Умяров: Ошибка Солари дорого обошлась «Спартаку»

«Пенальти в конце первого тайма, безусловно, повлиял на команду. Как минимум, это отразилось на счете. В раздевалке мы поговорили и надеялись, что эмоционально этот гол никак не скажется. Первые 10 минут второго тайма играли хорошо, продолжали легко создавать моменты. Потом “Зенит” с каждой минуты все больше отодвигал игру от своих ворот.
Действия Солари при пенальти? Будем работать. Надеюсь, этот опыт ему пригодится в дальнейшем. Сегодня получилось, что эта ошибка дорого обошлась команде.
Хуже играем вторые таймы? Любой команде тяжело все 90 минут висеть на чужих воротах. Только если вы не «Барселона» против «Атлетико». Мы стараемся прибавлять в этом. Хочется, чтобы мы стали отдыхать, владея мячом", — передает слова Умярова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.