Акинфеев сообщил о серьезном разговоре в раздевалке ЦСКА

Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Урал
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.72
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Ницца
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Эвертон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Ланс
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Акинфеев сообщил о серьезном разговоре в раздевалке ЦСКА

Армейцы потерпели четыре поражения подряд.

Источник: РИА "Новости"

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА провели серьезный разговор в раздевалке после матча с «Балтикой», поскольку игроков не устраивают результаты, которые демонстрирует команда в весенней части сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.

В субботу ЦСКА уступил в гостях «Балтике» (0:1). Армейцы впервые проиграли в четырех матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.

«Наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас, — сказал Акинфеев. — В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами».

«И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку,» — заключил капитан ЦСКА.

Подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 21 матче. В следующем туре ЦСКА 21 марта примет махачкалинское «Динамо», а 17 марта в гостях проведет второй матч полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Краснодара» (первый матч — 3:1 в пользу армейцев).