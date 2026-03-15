Акинфеев сообщил о серьезном разговоре в раздевалке ЦСКА

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА провели серьезный разговор в раздевалке после матча с «Балтикой», поскольку игроков не устраивают результаты, которые демонстрирует команда в весенней части сезона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев.
В субботу ЦСКА уступил в гостях «Балтике» (0:1). Армейцы впервые проиграли в четырех матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) подряд.
«Наверное, время высказаться, потому что-то, что происходит сейчас с нашей командой, не устраивает в первую очередь, конечно же, вас и не устраивает нас, — сказал Акинфеев. — В раздевалке был серьезный разговор, наверное, то, что мы демонстрируем в этих весенних матчах, я даже не могу подобрать слово, но это не уровень ЦСКА. Понимаем все негодования ваши. Я соглашаюсь с каждым вашим комментарием, с каждым вашим словом. Даже приму любое оскорбление, потому что понимаю, что мы не даем вам надежду на какое-то светлое будущее этими матчами».
«И четыре поражения подряд — это, конечно, из рук вон плохо. Но я понимаю, что мы в одной лодке, и мы должны грести вместе и из этой ситуации выйти вместе. Поэтому я очень прошу, чтобы вы поддерживали команду. Мы будем стараться всеми силами выйти из этой ситуации. Спасибо большое за поддержку,» — заключил капитан ЦСКА.
Подопечные Фабио Челестини занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 21 матче. В следующем туре ЦСКА 21 марта примет махачкалинское «Динамо», а 17 марта в гостях проведет второй матч полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России против «Краснодара» (первый матч — 3:1 в пользу армейцев).