Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
11:30
Урал
:
Арсенал
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Брест
0
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Сити
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Эльче
1
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Ювентус
1
Футбол. Франция
завершен
Анже
0
:
Ницца
2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Кельн
1
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Валенсия
0
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Лечче
1
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
2
:
Ланс
1
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Чайка
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Динамо
1
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
1
:
Хетафе
0
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Борнмут
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Брайтон
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
Черноморец
0
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Бавария
1
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
2
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хайденхайм
0
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Вольфсбург
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
1
:
Аталанта
1
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
1
:
Ротор
1
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Спартак
0
Футбол. Испания
завершен
Жирона
3
:
Атлетик
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
1
:
Краснодар
2
Стали известны причины удалений Талалаева и Челестини в матче РПЛ

Тренеры «Балтики» и ЦСКА приняли участие в массовой потасовке в концовке встречи.

Источник: Олег Бухарев/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 14 марта. /ТАСС/. Главный тренер калининградского футбольного клуба «Балтика» Андрей Талалаев был удален с поля в домашнем матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА за препятствование возобновлению игры командой соперника. Это следует из протокола встречи, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получил красную карточку за вход в техническую зону команды соперника в конфликтной манере. Предупреждение получил тренер-аналитик «Балтики» Андрей Талалаев — младший, его наказали за демонстративное несогласие с решением арбитра. Также желтые карточки за неспортивное поведение в концовке второго тайма получили Жоао Виктор, Энрике Кармо (оба — ЦСКА), Николай Титков, Мингиян Бевеев и Брайан Хиль (все — «Балтика»).

В концовке второго тайма на поле завязалась массовая потасовка, спровоцированная Талалаевым-старшим, который проводил у руля команды первую игру после трехматчевой дисквалификации. Главный тренер «Балтики» подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны, несмотря на то что возобновлять игру должны были футболисты ЦСКА. Между игроками ЦСКА на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позднее в конфликт вмешался и Челестини, который порывался вступить с Талалаевым в драку, оба тренера были удалены.

Талалаев провел первую игру после отбытия трехматчевой дисквалификации. В декабре контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал его на три матча чемпионата России за оскорбительный жест в сторону соперника.

