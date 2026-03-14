Стали известны причины удалений Талалаева и Челестини в матче РПЛ

В концовке второго тайма на поле завязалась массовая потасовка, спровоцированная Талалаевым-старшим, который проводил у руля команды первую игру после трехматчевой дисквалификации. Главный тренер «Балтики» подобрал ушедший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны, несмотря на то что возобновлять игру должны были футболисты ЦСКА. Между игроками ЦСКА на поле и скамейкой «Балтики» вспыхнула потасовка. Позднее в конфликт вмешался и Челестини, который порывался вступить с Талалаевым в драку, оба тренера были удалены.