«До перерыва было стыдно за “Зенит”! Глушенков — эгоист! Вендела могли удалить». Орлов об игре со «Спартаком»

Ребята, на матч пришли 60 тысяч, а «Спартак» вас возит весь тайм!
— Справедлив ли результат? В таких случаях принято говорить: счет на табло. 2:0.
Но я бы хотел сказать, прежде всего, о другом. Причем это касается не только «Зенита», но и «Краснодара», который с трудом справился с «Сочи». Благодаря пенальти и безрассудным действиям Васильева.
Итак, «быки» и питерцы взяли важные три очка. Но как оценить качество их игры? Ужасное! Особенно у «Зенита»! Я еще прикидывал: а если наши ведущие команды будут выступать в Европе? Что тогда? Страшно даже представить…
Мне было стыдно за команду Семака в первом тайме. Стыдно, понимаете? Ребята, на стадион пришли 57 тысяч зрителей. А «Спартак» вас просто возил до перерыва! Возил… Где план на игру? Где игровая дисциплина? Что вы делали на поле?
Перейдем к персоналиям.
Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине. Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду!
А сколько у него было потерь? Какой брак в передачах? «Зенит» всегда был силен игрой в полузащите. А что мы увидели в поединке с красно-белыми?
Больше положительных эпитетов в адрес Глушенкова от меня не услышите!
Что в первом тайме делал Глушенков? Отстоял 45 минут на фланге! Ждал, что кто-то его снабдит передачей. Ну так же нельзя! Иди назад, борись, выгрызай мяч. Посмотри, как играл Педро! После такого матча Глушенкова вообще нельзя включать в стартовый состав на следующий тур!
Для меня его игра — полное разочарование! Я же на него надеялся, понимал, какие у него данные. А он… Да просто эгоист! О себе только думает. Мол, дайте мне пас, а черновую работу я выполнять не буду… Все хуже и хуже играет. Глушенков почему-то уверен, что ему кто-то что-то должен. Да ты сам пробейся! Отыграй весь сезон на высоком уровне. Все! Больше хороших эпитетов в адрес Глушенкова вы от меня не услышите, пока он не вернется на свой реальный уровень.
На двойку наиграл и Дуглас Сантос. Сколько атак у «Спартака» проходило справа? Дуглас не справлялся ни с Солари, ни с Маркиньосом, который периодически здесь появлялся. Это еще хорошо, что Педро отрабатывал назад! Еще недавно Сантоса звали в сборную Бразилии. Но сейчас в расширенном списке остался только один представитель «Зенита» — Луис Энрике. Дуглас снизил требования к себе. Тяжелый!
Барриос тоже малоэффективен. Начал растворяться в этом рисунке и Джон Джон. Неслучайно же его заменили.
До перерыва Соболев был лучшим среди худших
Не понимаю, что происходит в команде. Как вы готовились, как тренировались?! Отсутствие игровой дисциплины идет от тренерского штаба. Поэтому возникают вопросы к Семаку.
Почему до перерыва «Зенит» не хотел играть в футбол?! Москвичи летели вперед, прессинговали, комбинировали, переигрывали питерцев! Защитники питерцев просто терялись под таким давлением, не знали, кому отдать пас. Все закрыты! Сине-бело-голубые почти не двигались без мяча. Никто себя не предлагал… Вспомните, как еще несколько лет назад тот же Вендел, Малком, Клаудиньо все время бежали навстречу мячу, что-то придумывали, креативили!
А сейчас до перерыва никакого розыгрыша. Да это просто кошмар! С первым пенальти повезло. Солари сыграл глупо. Совершенно необязательный фол. Никакой опасности не было. Фортуна улыбнулась. Повели в счете.
Но я задаюсь вопросом. Ребят, даже если вы станете чемпионами, как вы будете смотреться в еврокубках?! Если даже почти 60 тысяч зрителей не гонят вас вперед, не заставляют показывать качественный футбол, не вдохновляют двигаться… Печально.
В перерыве Семак пошел на перестановки. И замены в целом игру освежили. Не знаю, почему с первых минут в центре обороны действовал Дркушич. Но с выходом на поле Дивеева сзади стало гораздо надежнее.
В то же время Мантуану было крайне тяжело против Маркиньоса и Дмитриева. Ну нет у него навыков отбора! Поэтому на этот край Семак переместил Дркушича, а Мантуана отправил на левый фланг атаки. Но почему Семак сразу не решил проблему Маркиньоса — Дмитриева? Почему все пришлось латать на ходу?!
Луис Энрике нормально вошел в игру. Показал свой уровень. Уровень кандидата в сборную Бразилии. А остальные? Как же упал уровень большинства футболистов!
Как оценить игру Соболева? Я не раз говорил, что у него проблемы с пасом, техникой. Но в желании ему не сегодня не откажешь. По настрою в первом тайме он был лучшим в составе хозяев. Вышел заряженным на игру. Накануне матча заявил, что будет праздновать гол в ворота «Спартака». И ведь забил, пусть и с пенальти. Он боролся. У него глаза горели!
Хотя эмоции порой зашкаливали. Он тоже многовато думает о себе. Первую карточку получил за своеобразное празднование гола.
Но мог ведь получить и второй «горчичник» за удар локтем в лицо Умярова. Карасев, похоже, находился далековато, не увидел, не наказал…
Но если оценивать непосредственно игру Александра, то до перерыва он был лучшим среди худших.
Удивительно, что «Зенит» — второй
Это еще удивительно, что «Зенит» идет в чемпионате вторым. Впереди поединок с «Динамо». Серьезный экзамен. Но я никак не возьму в толк: ребята, чем же вы занимались на сборах? На дворе 14 марта, а «Спартак» вас возит на вашем же поле весь тайм! В голове не укладывается, ей-богу.
Разговоры о том, что судейство было в пользу «Зенита»? Но Карасев-то сначала не собирался назначать второй пенальти в ворота «Спартака»? Почему-то не увидел сразу, что Ву наступил Педро на ногу. Очевиднейший же фол! Но рефери показал на «точку» только после того, как его позвали к монитору.
«Спартак» в первом тайме произвел хорошее впечатление. Гости двигались, комбинировали. Подвела реализация. А так — подходов хватало. Прессинг работал! Все подборы оставались за красно-белыми. Понравилось решение Карседо выпустить на позиции центрфорварда Мартинса. Просто «Зениту» повезло с первым пенальти. Совершенно необязательный фол Солари.
Но я вновь хочу задать вопрос тренерскому штабу «Зенита»: где организация игры? Где движение без мяча?
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
