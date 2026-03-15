«До перерыва было стыдно за “Зенит”! Глушенков — эгоист! Вендела могли удалить». Орлов об игре со «Спартаком»

Вендел. Я всегда считал, что, если футболист позволяет фривольно вести себя за пределами поля, жди от него, что называется, беды во время официальных матчей. Почему он постоянно опаздывает на сборы? Это же хулиганство, разгильдяйство! Все это потом сказывается на его игровой дисциплине. Имею в виду эпизод с Зобниным. Мяч уже в другой стороне. Зачем же ты шипами бьешь в живот спартаковца?! На повторе же все было четко видно. Карасев ограничился желтой, а ведь вполне мог показать бразильцу красную! Это же умышленный фол. Чистой воды хулиганство! И Вендел вообще в эту секунду не думал о том, что может подвести всю команду!