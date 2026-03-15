Источник: «Спартак» планирует обратиться в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»

По информации Metaratings, список всех эпизодов будет известен позднее, однако в него точно войдет один из двух назначенных в ворота красно-белых пенальти.
Напомним, что 45-й минуте нападающий хозяев Александр Соболев открыл счет в матче, забив с пенальти. На 81-й минуте Джон Дуран реализовал 11-метровый удар и удвоил преимущество сине-бело-голубых.
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
14.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57777 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Голы
Зенит
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Статистика
Зенит
Спартак
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
4
0
Угловые
2
5
Фолы
7
20
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти