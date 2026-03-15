Колосков считает, что российский футбол становится более зрелищным

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский футбол становится более зрелищным и интересным для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков, комментируя матч 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».
Ранее ТАСС сообщал, что футболисты «Зенита» со счетом 2:0 обыграли «Спартак».
«Впечатление от матча очень хорошее. Мне показалось, что это был очень интересный матч — контактный, комбинационный, очень насыщенный. Игроки старались в любой ситуации сохранять мяч. И даже в условиях плотной, жесткой опеки было видно, что у многих футболистов высокий уровень индивидуального мастерства. В общем, зрелищный матч — я посмотрел его с большим удовольствием», — сказал Колосков.
«А так — игра, безусловно, украшение тура, хотя тур еще не закончился. Вообще российский футбол становится довольно зрелищным: он контактный, но при этом интересный. Поэтому результат, на мой взгляд, справедлив», — добавил он.
«Зенит» набрал 45 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате России под руководством Хуана Карседо. Красно-белые с 35 очками располагаются на 6-й строчке.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
Александр Соболев
45′
Джон Дуран
81′
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
6
Ваня Дркушич
33
Нино
5
Вильмар Барриос
31
Густаво Мантуан
76′
61
Даниил Кондаков
10
Максим Глушенков
46′
78
Игорь Дивеев
14
Джон Джон
46′
11
Луис Энрике
7
Александр Соболев
45′
76′
9
Джон Дуран
8
Маркус Вендел
20′
87′
66
Роман Вега
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
81′
68
Руслан Литвинов
27
Игорь Дмитриев
59′
2
Олег Рябчук
84′
7
Пабло Солари
44′
71′
77
Тео Бонгонда
10
Маркиньос
16′
84′
11
Ливай Гарсия
35
Кристофер Мартинс
59′
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
59′
9
Манфред Угальде
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
