Пономарев считает, что Талалаев возомнил себя Жозе Моуринью

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев пытается быть похожим на португальского специалиста Жозе Моуринью, но этот образ ему не идет. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев.
В субботу «Балтика» на своем поле победила ЦСКА со счетом 1:0 в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В конце игры Талалаев спровоцировал массовую потасовку. После выхода мяча за пределы поля специалист поднял его и выбил на трибуны, несмотря на то что игру должны были возобновлять футболисты ЦСКА. После этого между игроками началась потасовка, в конфликт также вмешался главный тренер армейцев Фабио Челестини. Главный арбитр встречи Кирилл Левников удалил обоих тренеров, Талалаев при уходе с поля жестикулировал в адрес Челестини, призывая решить конфликт лицом к лицу. Перепалка специалистов продолжилась и в подтрибунном помещении, их растащили сотрудники стадиона.
«Неприятное, конечно, впечатление на меня произвел Андрей, что-то начал кричать, показывать пальцем, как-то нехорошо. Мне кажется, что он немножко себя возомнил Жозе Моуринью, а это не идет ему, нужно скромнее быть, не выпячиваться, его уже наказывали, — сказал Пономарев. — Он неправильно себя ведет, да, команда у него крепкая, нельзя допускать такое поведение. Даже хорошим футболистам не нужно ставить себя выше других. Ведь все моментально обрывается, сейчас ты на коне, а через минуту можешь упасть. Если команда посыпается, и он не будет знать, что делать. Но сейчас пока у него все хорошо, поэтому он себя так ведет, но так делать нельзя».
«Нужно быть скромным, поблагодарить за матч, и больше ничего не надо. Ему нужно просто подсказать, что он не прав. Мы в хороших отношениях, но у меня просто нет его телефона, я бы сам позвонил, сказал, что ему не нужно это делать. Это не красит его», — добавил Пономарев.
Талалаев провел первый матч после отбытия трехматчевой дисквалификации.
