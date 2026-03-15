Футболисты «Балтики» получат премиальные за попадание в топ-5 РПЛ

— Скорректирована ли цель на остаток сезона?
— Для игроков, менеджмента, руководства и персонала клуба мы зимой скорректировали мотивационную часть с точки зрения занятия мест наверху. Ранее это не было предусмотрено, потому что мы не ожидали, что заберемся так высоко. Конечно, аппетит приходит во время еды, но мы осторожно относимся к целям команды.
— Правильно ли понимаю, что предусмотрены премиальные за попадание в топ-5?
— Теперь — да.
«Балтика» (39 очков) после победы над ЦСКА обошла армейцев и поднялась на четвертую позицию в таблице РПЛ. В следующем туре «Балтика» 21 марта дома встретится с «Сочи».