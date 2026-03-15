Гол Дзюбы в концовке принес «Акрону» ничью в матче РПЛ с «Ахматом»

Футболисты грозненского «Ахмата» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» со счетом 1:1 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе гостей гол забил Георгий Мелкадзе (27-я минута), у хозяев отличился лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба (85).
На 49-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Ахмата» Исмаэл Силва.
«Ахмат» набрал 27 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 22 очками расположился на десятой строчке.
В следующем туре «Акрон», проигравших уже пять матчей подряд, 22 марта в гостях сыграет с московским «Локомотивом», а подопечные Станислава Черчесова днем ранее примут «Ростов».
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
85′
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
81′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
36′
69′
10
Кевин Аревало
80
Хетаг Хосонов
59′
6
Максим Кузьмин
1
Вадим Ульянов
5
Клисман Цаке
2
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Усман Ндонг
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
15′
49′
77
Георгий Мелкадзе
5′
89′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
54′
42
Мануэль Келиано
80′
19
Сергей Пряхин
90′
10
Рифат Жемалетдинов
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
